Фіцо просить Маска надати дані про гранти USAID у Словаччині

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до американського бізнесмена Ілона Маска з проханням надати інформацію про гранти, які агентство USAID виділяло словацьким неурядовим організаціям, засобам масової інформації та журналістам. Про це йдеться у листі Фіцо Ілону Маску, передає УНН.

Фіцо наголосив, що наміри нової адміністрації США скасувати агентство USAID безпосередньо впливають на внутрішні справи Словаччини. На його думку, фінансування, яке надходило через цю структуру, використовувалося у політичних цілях, що могло спотворювати демократичні процеси та надавати переваги певним політичним силам.

Щоб відокремити корисні та суспільно значущі проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словацької Республіки, вважаю за доцільне звернутися до Вас із проханням надати доступну інформацію про гранти та фінансування, які отримували неурядові організації, ЗМІ та окремі журналісти, що працювали й працюють на території Словацької Республіки. Навіть за неповними відкритими даними зрозуміло, що агентство USAID за відносно короткий період надало цим суб’єктам фінансування на суму в кілька мільйонів доларів США