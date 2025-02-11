Фицо просит Маска предоставить данные о грантах USAID в Словакии
Киев • УНН
Роберт Фицо обратился к Илону Маску с просьбой предоставить информацию о финансировании USAID словацких организаций и СМИ. Премьер считает, что средства использовались в политических целях и предлагает личную встречу с Маском.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить информацию о грантах, которые агентство USAID выделяло словацким неправительственным организациям, средствам массовой информации и журналистам. Об этом говорится в письме Фицо Илону Маску, передает УНН.
Фицо отметил, что намерения новой администрации США отменить агентство USAID непосредственно влияют на внутренние дела Словакии. По его мнению, финансирование, которое поступало через эту структуру, использовалось в политических целях, что могло искажать демократические процессы и отдавать предпочтения определенным политическим силам.
Чтобы отделить полезные и общественно значимые проекты от грубого вмешательства во внутренние дела Словацкой Республики, считаю целесообразным обратиться к Вам с просьбой предоставить доступную информацию о грантах и финансировании, которые получали неправительственные организации, СМИ и отдельные журналисты, работавшие и работающие на территории Словацкой Республики. Даже по неполным открытым данным понятно, что агентство USAID за относительно короткий период предоставило этим субъектам финансирование на сумму в несколько миллионов долларов США
Премьер также выразил готовность встретиться с Маском лично, чтобы обсудить вопрос возможного злоупотребления иностранными фондами для дискредитации части политического спектра страны. По его словам, эта проблема настолько серьезна, что требует прямого диалога.
Фицо также предложил обсудить другие проекты, которые могут способствовать развитию словацко-американских отношений.
Напомним
Новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Вальц ответил на заявление бывшего администратора USAID, который назвал ошибочным закрытие "одного из самых мощных инструментов" сопротивления влиянию рф и КНР в мире.