Фицо просит Маска предоставить данные о грантах USAID в Словакии

ukenru
Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
15:18 • 4200 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
15:05 • 16552 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
14:52 • 25906 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами
14:35 • 37776 просмотра

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
14:09 • 45457 просмотра

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН

Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 100529 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
11 февраля, 08:06 • 109129 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
11 февраля, 07:08 • 136419 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
11 февраля, 05:41 • 117765 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 114922 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

11 февраля, 05:47 • 73999 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 119570 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 115432 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 75338 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 67687 просмотра
публикации
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 67687 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 136425 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 159073 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 129696 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 154033 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

15:01 • 13645 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

14:24 • 37807 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 75338 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 115432 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 119570 просмотра
Актуальное
Фицо просит Маска предоставить данные о грантах USAID в Словакии

Фицо просит Маска предоставить данные о грантах USAID в Словакии

Киев  •  УНН

 • 8560 просмотра

Read in English

Роберт Фицо обратился к Илону Маску с просьбой предоставить информацию о финансировании USAID словацких организаций и СМИ. Премьер считает, что средства использовались в политических целях и предлагает личную встречу с Маском.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить информацию о грантах, которые агентство USAID выделяло словацким неправительственным организациям, средствам массовой информации и журналистам. Об этом говорится в письме Фицо Илону Маску, передает УНН

Фицо отметил, что намерения новой администрации США отменить агентство USAID непосредственно влияют на внутренние дела Словакии. По его мнению, финансирование, которое поступало через эту структуру, использовалось в политических целях, что могло искажать демократические процессы и отдавать предпочтения определенным политическим силам.

Чтобы отделить полезные и общественно значимые проекты от грубого вмешательства во внутренние дела Словацкой Республики, считаю целесообразным обратиться к Вам с просьбой предоставить доступную информацию о грантах и финансировании, которые получали неправительственные организации, СМИ и отдельные журналисты, работавшие и работающие на территории Словацкой Республики. Даже по неполным открытым данным понятно, что агентство USAID за относительно короткий период предоставило этим субъектам финансирование на сумму в несколько миллионов долларов США 

- написал Фицо.

Премьер также выразил готовность встретиться с Маском лично, чтобы обсудить вопрос возможного злоупотребления иностранными фондами для дискредитации части политического спектра страны. По его словам, эта проблема настолько серьезна, что требует прямого диалога.

Фицо также предложил обсудить другие проекты, которые могут способствовать развитию словацко-американских отношений.

Напомним

Новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Вальц ответил на заявление бывшего администратора USAID, который назвал ошибочным закрытие "одного из самых мощных инструментов" сопротивления влиянию рф и КНР в мире. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мира
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
donald-trampДональд Трамп
robert-fitsoРоберт Фицо
ilon-maskЭлон Маск
slovakiyaСловакия
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы