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Трамп наказав скоротити кількість держслужбовців і надав Маску вплив на кадрову політику - NYT

Трамп наказав скоротити кількість держслужбовців і надав Маску вплив на кадрову політику - NYT

Київ • УНН

 • 26996 перегляди

Трамп підписав указ про масштабне скорочення держслужбовців та надав команді Ілона Маска повноваження щодо кадрових призначень. Новостворений Департамент урядової ефективності отримав право контролювати структуру федеральних відомств.

Президент CША Дональд Трамп підписав указ, який зобов’язує федеральні відомства розробити плани масштабного скорочення державної служби. Документ також надає мільярдерові Ілону Маску та його команді повноваження щодо затвердження майбутніх кар’єрних призначень у федеральному уряді.

Пише УНН з посиланням на The New York Times

Згідно з указом, спеціально створений Департамент урядової ефективності (DOGE) отримує широкі повноваження у формуванні структури держслужби, за винятком правоохоронних та імміграційних відомств.

Відтепер департаменти виконавчої влади повинні будуть погоджувати нові кадрові призначення з представником команди Маска. Окрім цього, наказ передбачає правило, за яким кожне федеральне відомство зможе наймати лише одного нового працівника на кожні чотири вакансії, що відкриваються після скасування заморожування найму.

Водночас агентствам заборонено заповнювати посади, які команда Маска визнає непотрібними, якщо тільки керівник відповідного відомства не ухвалить інше рішення.

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Підписання Ініціативи з оптимізації робочої сили відбулося незадовго до спільного виступу Трампа та Маска в Овальному кабінеті, де вони протягом 30 хвилин обґрунтовували необхідність радикальної реорганізації держапарату.

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, активно просуває зміни у федеральному уряді, заявляючи, що вони підуть на користь громадськості. За перші три тижні роботи нової адміністрації Дональда Трампа його команда вже втрутилася в роботу щонайменше 19 відомств, почавши скорочення програм, повідомляє The New York Times.

Новий указ Трампа зобов’язує федеральні агентства розробити плани масштабного скорочення персоналу. Деякі керівники відомств уже попередили про майбутні звільнення та закликали держслужбовців добровільно подати у відставку, скориставшись пропозицією адміністрації перейти в оплачувану адміністративну відпустку до кінця вересня.

Програма відставок, термін якої спливав минулого тижня, наразі призупинена до рішення федерального суду в штаті Массачусетс щодо її законності.

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 Цей указ є черговим кроком у закріпленні впливу Маска на урядові реформи. У день інавгурації Трамп підписав розпорядження про створення Департаменту урядової ефективності (DOGE), який отримав повноваження призначати працівників у федеральні установи.

Ще один указ уповноважив команду Маска розробити план скорочення державної служби через оптимізацію персоналу та підвищення ефективності.

Директор Адміністративно-бюджетного управління Рассел Т. Воут, якого Маск підтримував на цю посаду, заявив, що новий указ є логічним продовженням реформи держслужби.

Президент може діяти в односторонньому порядку, використовуючи чинні закони для реалізації скорочень

– сказав Воут. 

Нагадаємо 

Дональда Трампа розглядає можливість закриття ряду консульств і дипломатичних представництв США по всьому світу, щоб скоротити витрати в Державному департаменті. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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