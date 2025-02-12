Маск заперечив "вороже захоплення" уряду під час несподіваної появи у Білому домі
Київ • УНН
Ілон Маск несподівано виступив в Овальному кабінеті поруч з Трампом, захищаючи плани скорочення держвитрат. Мільярдер назвав федеральних службовців "неконституційною гілкою влади" та підтримав реформи уряду.
Мільярдер Ілон Маск заперечив керування "ворожим поглинанням" уряду США та захищав свої плани щодо скорочення витрат, несподівано вперше з'явившись у Білому домі у вівторок, пише УНН з посиланням на BBC.
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Найбагатша людина у світі відповіла на запитання журналістів в Овальному кабінеті, стоячи поруч із президентом США Дональдом Трампом, який доручив йому скоротити розмір та витрати федерального уряду.
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DOGE Маска розкритикувало демократів, які звинуватили його у відсутності прозорості, і його зусиллям також перешкоджали юридичні проблеми.
Наприклад, федеральний суддя заблокував DOGE Маска доступ до записів Мінфіну - у справі, яка спрямована на те, щоб агенція не втручалася у фінансування, схвалене Конгресом, що знаходиться поза сферою компетенції DOGE.
Але Маск, якого журналісти "допитали" вперше з моменту вступу Трампа на посаду минулого місяця, описав масштабні скорочення державного бюджету як заходи "здорового глузду", які "не є драконівськими або радикальними".
"Люди проголосували за велику реформу уряду, і це те, що люди отримають, - сказав він. - Ось у чому суть демократії".
"Я повністю очікую, що мене ретельно вивчатимуть, - додав він. - Не думаю, що мені щось зійде з рук".
Мільярдер-підприємець у сфері технологій, який сам був призначений, а не обраний, описав федеральних службовців як "необрану, четверту, неконституційну гілку влади", яка, за його словами, має "більше влади, ніж будь-який обраний представник".
53-річний власник Tesla, X та SpaceX був у чорній кепці Make America Great Again і час від часу відпускав жарти журналістам, які питали його про його критику. На пресконференції на його плечах сидів його маленький син на ім'я X Æ A-Xii - або скорочено X.
"Для нас не є необов'язковим скорочувати федеральні витрати, - сказав Маск. - Це потрібно. Для Америки важливо залишатися платоспроможною країною".
Маска також запитали про недавнє хибне твердження про те, що уряд США відправляє до Гази презервативи на мільйони доларів. "Дещо з того, що я говорю, буде невірним і має бути виправлене", - відповів Маск.
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