Маск заперечив "вороже захоплення" уряду під час несподіваної появи у Білому домі

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 19782 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 61538 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129159 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187899 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151378 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141361 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118960 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108555 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103110 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147504 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 83498 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 41010 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 73832 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 89305 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 83289 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 147504 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 146430 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 279994 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 308743 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 244520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 31686 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 69713 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113560 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136495 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118611 перегляди
Актуальне
Маск заперечив "вороже захоплення" уряду під час несподіваної появи у Білому домі

Маск заперечив "вороже захоплення" уряду під час несподіваної появи у Білому домі

Київ • УНН

 • 29942 перегляди

Ілон Маск несподівано виступив в Овальному кабінеті поруч з Трампом, захищаючи плани скорочення держвитрат. Мільярдер назвав федеральних службовців "неконституційною гілкою влади" та підтримав реформи уряду.

Мільярдер Ілон Маск заперечив керування "ворожим поглинанням" уряду США та захищав свої плани щодо скорочення витрат, несподівано вперше з'явившись у Білому домі у вівторок, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Найбагатша людина у світі відповіла на запитання журналістів в Овальному кабінеті, стоячи поруч із президентом США Дональдом Трампом, який доручив йому скоротити розмір та витрати федерального уряду.

Трамп наказав скоротити кількість держслужбовців і надав Маску вплив на кадрову політику - NYT12.02.25, 13:05 • 26996 переглядiв

DOGE Маска розкритикувало демократів, які звинуватили його у відсутності прозорості, і його зусиллям також перешкоджали юридичні проблеми.

Наприклад, федеральний суддя заблокував DOGE Маска доступ до записів Мінфіну - у справі, яка спрямована на те, щоб агенція не втручалася у фінансування, схвалене Конгресом, що знаходиться поза сферою компетенції DOGE.

Але Маск, якого журналісти "допитали" вперше з моменту вступу Трампа на посаду минулого місяця, описав масштабні скорочення державного бюджету як заходи "здорового глузду", які "не є драконівськими або радикальними".

"Люди проголосували за велику реформу уряду, і це те, що люди отримають, - сказав він. - Ось у чому суть демократії".

"Я повністю очікую, що мене ретельно вивчатимуть, - додав він. - Не думаю, що мені щось зійде з рук".

Мільярдер-підприємець у сфері технологій, який сам був призначений, а не обраний, описав федеральних службовців як "необрану, четверту, неконституційну гілку влади", яка, за його словами, має "більше влади, ніж будь-який обраний представник".

53-річний власник Tesla, X та SpaceX був у чорній кепці Make America Great Again і час від часу відпускав жарти журналістам, які питали його про його критику. На пресконференції на його плечах сидів його маленький син на ім'я X Æ A-Xii - або скорочено X.

"Для нас не є необов'язковим скорочувати федеральні витрати, - сказав Маск. - Це потрібно. Для Америки важливо залишатися платоспроможною країною".

Маска також запитали про недавнє хибне твердження про те, що уряд США відправляє до Гази презервативи на мільйони доларів. "Дещо з того, що я говорю, буде невірним і має бути виправлене", - відповів Маск.

Ілон Маск не подаватиме публічної фінансової декларації - Білий дім12.02.25, 01:01 • 28366 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
spacexSpaceX
bilyi-dimБілий дім
tesla-inkTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск
spolucheni-shtatyСполучені Штати
sektor-hazaСектор Газа

Звернутися з питань розміщення реклами