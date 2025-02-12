Маск заперечив "вороже захоплення" уряду під час несподіваної появи у Білому домі

Мільярдер Ілон Маск заперечив керування "ворожим поглинанням" уряду США та захищав свої плани щодо скорочення витрат, несподівано вперше з'явившись у Білому домі у вівторок, пише УНН з посиланням на BBC.

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Найбагатша людина у світі відповіла на запитання журналістів в Овальному кабінеті, стоячи поруч із президентом США Дональдом Трампом, який доручив йому скоротити розмір та витрати федерального уряду.

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DOGE Маска розкритикувало демократів, які звинуватили його у відсутності прозорості, і його зусиллям також перешкоджали юридичні проблеми.

Наприклад, федеральний суддя заблокував DOGE Маска доступ до записів Мінфіну - у справі, яка спрямована на те, щоб агенція не втручалася у фінансування, схвалене Конгресом, що знаходиться поза сферою компетенції DOGE.

Але Маск, якого журналісти "допитали" вперше з моменту вступу Трампа на посаду минулого місяця, описав масштабні скорочення державного бюджету як заходи "здорового глузду", які "не є драконівськими або радикальними".

"Люди проголосували за велику реформу уряду, і це те, що люди отримають, - сказав він. - Ось у чому суть демократії".

"Я повністю очікую, що мене ретельно вивчатимуть, - додав він. - Не думаю, що мені щось зійде з рук".

Мільярдер-підприємець у сфері технологій, який сам був призначений, а не обраний, описав федеральних службовців як "необрану, четверту, неконституційну гілку влади", яка, за його словами, має "більше влади, ніж будь-який обраний представник".

53-річний власник Tesla, X та SpaceX був у чорній кепці Make America Great Again і час від часу відпускав жарти журналістам, які питали його про його критику. На пресконференції на його плечах сидів його маленький син на ім'я X Æ A-Xii - або скорочено X.

"Для нас не є необов'язковим скорочувати федеральні витрати, - сказав Маск. - Це потрібно. Для Америки важливо залишатися платоспроможною країною".

Маска також запитали про недавнє хибне твердження про те, що уряд США відправляє до Гази презервативи на мільйони доларів. "Дещо з того, що я говорю, буде невірним і має бути виправлене", - відповів Маск.

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