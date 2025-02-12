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Маск отрицает "враждебное поглощение" правительства во время неожиданного появления в Белом доме

Киев  •  УНН

 • 9085 просмотра

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Илон Маск неожиданно выступил в Овальном кабинете рядом с Трампом, защищая планы сокращения госрасходов. Миллиардер назвал федеральных служащих «неконституционной ветвью власти» и поддержал реформы правительства.

Миллиардер Илон Маск отрицал управление "враждебным поглощением" правительства США и защищал свои планы по сокращению расходов, неожиданно впервые появившись в Белом доме во вторник, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Самый богатый человек в мире ответил на вопросы журналистов в Овальном кабинете, стоя рядом с президентом США Дональдом Трампом, который поручил ему сократить размер и расходы федерального правительства.

Трамп приказал сократить количество госслужащих и предоставил Маску влияние на кадровую политику - NYT12.02.25, 13:05 • 16610 просмотров

DOGE Маска раскритиковало демократов, которые обвинили его в отсутствии прозрачности, и его усилиям также препятствовали юридические проблемы.

Например, федеральный судья заблокировал DOGE Маска доступ к записям Минфина - в деле, которое направлено на то, чтобы агентство не вмешивалось в финансирование, одобренное Конгрессом, что находится вне сферы компетенции DOGE.

Но Маск, которого журналисты "допросили" впервые с момента вступления Трампа в должность в прошлом месяце, описал масштабные сокращения государственного бюджета как меры "здравого смысла", которые "не являются драконовскими или радикальными".

"Люди проголосовали за большую реформу правительства, и это то, что люди получат, - сказал он. - Вот в чем суть демократии".

"Я полностью ожидаю, что меня будут тщательно изучать, - добавил он. - Не думаю, что мне что-то сойдет с рук".

Миллиардер-предприниматель в сфере технологий, который сам был назначен, а не избран, описал федеральных служащих как "неизбранную, четвертую, неконституционную ветвь власти", которая, по его словам, имеет "больше власти, чем любой избранный представитель".

53-летний владелец Tesla, X и SpaceX был в черной кепке Make America Great Again и время от времени отпускал шутки журналистам, которые спрашивали его о его критике. На пресс-конференции на его плечах сидел его маленький сын по имени X Æ A-Xii - или сокращенно X.

"Для нас не является необязательным сокращать федеральные расходы, - сказал Маск. - Это необходимо. Для Америки важно оставаться платежеспособной страной".

Маска также спросили о недавнем ложном утверждении о том, что правительство США отправляет в Газу презервативы на миллионы долларов. "Кое-что из того, что я говорю, будет неверным и должно быть исправлено", - ответил Маск.

Илон Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию - Белый дом12.02.25, 01:01 • 23976 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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