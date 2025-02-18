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У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х

Київ • УНН

 • 23339 перегляди

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про загрозу європейській демократії через залежність від "технологічних олігархів". Він закликав створити власну європейську комунікаційну платформу замість X.

Залежність ЄЄ від Кремнієвої долини становить загрозу європейській демократії. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За його словами, Євросоюз має позбутися залежностівід "технологічних олігархів", таких як Ілон Маск, вплив яких становить "загрозу європейським цінностям".

Найвпливовіша людина в світі - президент США - і найбагатша людина в світі Ілон Маск об’єдналися, щоб усунути межі влади. Це не відповідає нашим інтересам,

- сказав Габек.

Він, зокрема, звинуватив Маска у просуванні "лицемірного бачення свободи слова", водночас зберігаючи свої бізнес-моделі та алгоритми настільки ж суворо охоронюваними, як "державні таємниці".

Вони повинні регулюватися. Якщо необхідно, регулюватися таким чином, який узгоджується з нашими цінностями,

- сказав німецький політик.

На його думку, нині Євросоюз не справляється з цим завданням.

Чому ми не маємо власної німецької чи європейської комунікаційної платформи Ми не можемо залежати від китайських алгоритмів або ультраправих фантазій Ілона Маска, коли справа доходить до формування нашої демократії,

- резюмував Габек.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що американські ЗМІ намагаються посварити його з мільярдером Ілоном Маском. За словами глави Білого дому, медіа "погані в цьому", але Масек продовжує робити "чудові речі" попри негативну рекламу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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sylikonova-dolynaСиліконова долина
robert-khabekРоберт Хабек
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ilon-maskІлон Маск
nimechchynaНімеччина

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