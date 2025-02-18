У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х

Залежність ЄЄ від Кремнієвої долини становить загрозу європейській демократії. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За його словами, Євросоюз має позбутися залежностівід "технологічних олігархів", таких як Ілон Маск, вплив яких становить "загрозу європейським цінностям".

Найвпливовіша людина в світі - президент США - і найбагатша людина в світі Ілон Маск об’єдналися, щоб усунути межі влади. Це не відповідає нашим інтересам,

Він, зокрема, звинуватив Маска у просуванні "лицемірного бачення свободи слова", водночас зберігаючи свої бізнес-моделі та алгоритми настільки ж суворо охоронюваними, як "державні таємниці".

Вони повинні регулюватися. Якщо необхідно, регулюватися таким чином, який узгоджується з нашими цінностями,

На його думку, нині Євросоюз не справляється з цим завданням.

Чому ми не маємо власної німецької чи європейської комунікаційної платформи Ми не можемо залежати від китайських алгоритмів або ультраправих фантазій Ілона Маска, коли справа доходить до формування нашої демократії,