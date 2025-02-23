Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть
Киев • УНН
В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг, которые проходят на семь месяцев раньше запланированного срока. За пост канцлера соревнуются действующий глава правительства Шольц, оппозиционер Мерц, вице-канцлер Хабек и ультраправая Вайдель.
В Германии открылись избирательные участки для досрочных выборов в Бундестаг. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
В воскресенье Германия выбирает нового лидера на выборах, проходящих на семь месяцев раньше запланированного срока. Четыре политика претендуют на ключевой пост в государстве: действующий глава правительства, представитель оппозиции, вице-канцлер и, впервые, кандидат от ультраправых сил.
Предвыборная кампания разворачивается на фоне политической нестабильности после распада коалиции во главе с Олафом Шольцом.
Это лишь четвертый случай в современной истории Германии, когда парламент досрочно прекращает свои полномочия в соответствии с конституцией.
Главные претенденты на должность канцлера:
Олаф Шольц - действующий канцлер, представитель социал-демократов.
Фридрих Мерц - лидер консервативного блока.
Роберт Хабек - вице-канцлер, выдвинутый "Зелеными".
Элис Вайдель - кандидат от ультраправой партии AfD.
По всей стране уже открыты избирательные участки, и граждане активно участвуют в процессе. Учитывая особенности избирательной системы, ни одна партия, по данным социологических опросов, не сможет получить абсолютное большинство. Это означает, что будущее правительство, вероятно, будет сформировано путем коалиционных переговоров.
После закрытия участков в воскресенье будут обнародованы предварительные результаты экзит-полов, а окончательные официальные данные ожидаются уже утром понедельника.
Напомним
Данные результаты голосования могут повлиять на помощь Украине, политику в отношении беженцев и позицию Берлина в войне с Россией.
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины19.02.25, 14:14 • 277839 просмотров