Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть

В Германии открылись избирательные участки для досрочных выборов в Бундестаг. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В воскресенье Германия выбирает нового лидера на выборах, проходящих на семь месяцев раньше запланированного срока. Четыре политика претендуют на ключевой пост в государстве: действующий глава правительства, представитель оппозиции, вице-канцлер и, впервые, кандидат от ультраправых сил.

Предвыборная кампания разворачивается на фоне политической нестабильности после распада коалиции во главе с Олафом Шольцом.

Это лишь четвертый случай в современной истории Германии, когда парламент досрочно прекращает свои полномочия в соответствии с конституцией.

Главные претенденты на должность канцлера:

Олаф Шольц - действующий канцлер, представитель социал-демократов.

Фридрих Мерц - лидер консервативного блока.

Роберт Хабек - вице-канцлер, выдвинутый "Зелеными".

Элис Вайдель - кандидат от ультраправой партии AfD.

По всей стране уже открыты избирательные участки, и граждане активно участвуют в процессе. Учитывая особенности избирательной системы, ни одна партия, по данным социологических опросов, не сможет получить абсолютное большинство. Это означает, что будущее правительство, вероятно, будет сформировано путем коалиционных переговоров.

После закрытия участков в воскресенье будут обнародованы предварительные результаты экзит-полов, а окончательные официальные данные ожидаются уже утром понедельника.

Напомним

Данные результаты голосования могут повлиять на помощь Украине, политику в отношении беженцев и позицию Берлина в войне с Россией.

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