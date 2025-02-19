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Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Киев  •  УНН

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В Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг, где главная борьба идет между Мерцем и Шольцем. Результаты могут повлиять на военную помощь Украине и политику в отношении украинских беженцев.

23 февраля в Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг после распада коалиции Шольца. Главная борьба идет между действующим канцлером и лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Результаты голосования могут повлиять на помощь Украине, политику в отношении беженцев и позицию Берлина в войне с Россией. УНН рассказывает, как их результаты могут повлиять на Украину.

В Германии две основные центристские политические силы - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического союза (ХДС) вместе с их баварской партией-партнером Христианско-социальным союзом (ХСС). СДПГ придерживается левоцентристских взглядов, ориентируясь на социальную поддержку и интеграцию, тогда как ХДС/ХСС представляют консервативные ценности, поддерживают рыночную экономику и сильное государство в сфере безопасности.

Однако в последнее время эти традиционные партии потеряли часть поддержки. Это связано с внутренними проблемами, критикой их миграционной и экономической политики. Зато популярность приобретают Зеленые, выступающие за экологические реформы, и ультраправая Альтернатива для Германии (АдГ), критикующая политику открытых границ и глобализации. Такая динамика свидетельствует о растущем запросе избирателей на изменения.

Лидеры гонки: Мерц против Шольца

Главная борьба разворачивается между Фридрихом Мерцом (ХДС) и действующим канцлером Олафом Шольцом (СДПГ).

Фридрих Мерц представляет экономически либеральную и консервативную часть немецкой политики. Его подход базируется на поддержке традиционных ценностей, рыночной экономики и усилении безопасности. Он настаивает на жесткой миграционной политике, в частности на сокращении социальных выплат для беженцев, в том числе граждан Украины, и упрощении трудоустройства через адаптацию.

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В экономической сфере Мерц выступает за снижение налогов и уменьшение бюрократии, а во внешней политике - за более жесткую позицию России, укрепление связей с США и членами союза. Он неоднократно подчеркивал, что Украина не должна быть официальной перспективой членства в НАТО во время переговоров с Россией.

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В отличие от действующего канцлера, Мерц не исключает поставки Украине ракет Taurus, но с согласия всех европейских партнеров, тогда как Шольц отказывался от такой инициативы.

15 февраля в Мюнхене Мерц встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров они обсудили оборонную поддержку, укрепление фронта и инвестиции в производство оружия в Украине.

Олаф Шольц поддерживается умеренным социал-демократическим курсом, сочетая экономическую стабильность с социальной справедливостью. Его правительство поддерживает трудовые права, социальные гарантии и интеграцию беженцев через программы трудоустройства, языковые курсы и профессиональное образование. В то же время Шольц настаивает на сохранении социальных выплат, считая их ключевым элементом обеспечения достойных условий жизни.

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В международной политике канцлер выполняет роль ЕС как гаранта стабильности, в частности в вопросах энергетической безопасности и помощи Украине. Во время теледебатов он сообщил, что решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС было «правильным», подчеркнув, что членство в Евросоюзе существенно усилит ее безопасность. Одновременную перспективу вступления Украины в НАТО он не комментировал.

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Шольц также неоднократно подчеркивал, что мир не может быть навязан Украине на чужих условиях. Отметим, что Мерц и Шольц публично отказались от сотрудничества после выборов

ов, заявив об этом во время телевизионного часа вопросов избирателей.

Как изменится политика в отношении украинских беженцев?

Победа консервативного блока ХДС/ХСС может привести к сокращению социальных выплат украинским беженцам, но способствовать трудоустройству украинских беженцев. В частности, планируют упростить признание квалификаций и помочь изучению немецкого языка на работе. Новоприбывшие украинцы больше не будут получать «деньги для граждан», а будут получать помощь по закону о искателях убежища - 460 евро в месяц. Это меньше, чем получают безработные в Германии, и будет означать отмену помощи на жилье и медицинское страхование. Вместо этого, им будут предоставлять ваучеры для продуктов и бытовых товаров.

Партия «Альтернатива для Германии» требует отменить социальные выплаты для всех украинских беженцев, оставив лишь 460 евро. В то же время, разрешение на работу для украинцев они хотят сохранить. Однако участие этой партии в правительстве маловероятно из-за ее крайних взглядов. Лидер ультраправой и пророссийской политсилы Альтернатива для Германии (АдГ) Алиса Вайдель. Она призывает не поставлять больше оружия в Украину и утверждала, что такие поставки являются «провокацией» в отношении российского диктатора Владимира Путина.

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Свободная демократическая партия и Союз Сары Вагенкнехт также предлагают уменьшить социальные выплаты для беженцев, в частности украинцев. Они считают, что больший акцент следует делать на трудоустройстве, а не на помощи от государства.

Социал-демократы и Зеленые сосредоточены на улучшении интеграции беженцев на рынке труда, без снижения выплат. Если эти партии присоединятся к коалиции с ХДС/ХСС, может быть найден компромисс, но значительных изменений для украинцев не предвидится.

Вероятный результат выборов и формирование коалиции

Опросы свидетельствуют, что ХДС/ХСС под руководством Мерца лидируют с поддержкой 30%. Второе место может занять ультраправая АдГ (20%). Социал-демократы Шольца пока набирают лишь 15%.

Но ни одна из ведущих партий не планирует сотрудничать с АдГ, пророссийская лидер которой, Алиса Вайдель, неоднократно призывала не поставлять больше оружия в Украину и утверждала, что такие поставки являются «провокацией» в отношении российского диктатора Владимира Путина.

В то же время даже в случае победы ХДС/ХСС не смогут самостоятельно сформировать правительство и вынуждены будут договариваться с социал-демократами, Зелеными или Свободными демократами, которые также вероятно пройдут в Бундестаг.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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