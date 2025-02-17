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Шольц считает дискуссию о миротворческих войсках в Украине преждевременной

Шольц считает дискуссию о миротворческих войсках в Украине преждевременной

Киев  •  УНН

 • 10055 просмотра

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Шольц считает преждевременными дебаты об участии бундесвера в миротворческой миссии в Украине. Минобороны ФРГ заявило о готовности прислать войска для поддержки после войны.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременными дебаты об участии военнослужащих бундесвера в возможной миротворческой миссии в Украине, сообщает Süddeutsche Zeitung, пишет УНН.

Детали

"Очень важно, чтобы мы осознали, что, к сожалению, мы все еще далеки от этого", - отметил Шольц в кулуарах предвыборного мероприятия в Касселе. Вопрос сейчас заключается в том, как обеспечить мир без принятия решений через головы украинского народа. "Для меня вполне понятно, что в центре внимания должна быть очень сильная украинская армия, даже в мирное время", - сказал Шольц.

Ясно одно: пока будет война, о европейских войсках в Украине не будет и речи. "И вопросы, которые необходимо обсудить относительно архитектуры безопасности, будут обсуждены, когда придет время", - сказал канцлер ФРГ.

При этом Sky News со ссылкой на представителя минобороны ФРГ сообщает, что Германия "не будет уклоняться" от отправки войск в Украину после войны.

В правительстве Германии, как отмечается, заявили, что готовы прислать войска для поддержки потенциальной "миротворческой" миссии в Украине. Представитель министерства обороны страны сказал, что оно "не будет уклоняться", если будут согласованы рамки.

Однако там сказали, что еще рано вдаваться в детали предложений.

Дополнение

Это произошло после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что он готов разместить "наши собственные войска на местах, если это необходимо" в Украине, если будет заключено мирное соглашение с россией.

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При этом премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня утром заявил, что его страна "не планирует" предоставлять солдат в такие силы.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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