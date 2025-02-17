Британия готова разместить войска в Украине для обеспечения безопасности
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений. Британия планирует играть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины и выделяет 3 млрд фунтов ежегодно до 2030 года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о своей готовности и желании разместить британские войска в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения. Об этом информирует издание The Telegraph, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в эксклюзивном интервью изданию премьер-министр заявил, что он не принимает легкомысленных решений, которые бы подвергали "опасности" военнослужащих Соединенного Королевства.
По словам Кира Стармера, это, в частности, означает "готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо".
Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военных, куда Великобритания уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года. Это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо
Стармер отметил, что "любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасности этой страны".
Премьер Британии убежден, что конец войны не может стать временной паузой перед новой атакой правителя россии владимира путина.
Но любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины - это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности этой страны. Конец этой войны, когда он наступит, не может стать просто временной паузой перед тем, как путин снова нападет
Политик считает, Великобритания может играть "уникальную роль" как мост между Европой и США в мирном процессе в Украине.
Также Стармер подтвердил свое участие в экстренном саммите с участием европейских лидеров в Париже в понедельник, который был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как пишет The Telegraph, это "первый раз, когда он прямо заявил, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине".
Напомним
В понедельник, 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет в Париже саммит европейский оборонных держав. Он будет иметь целью потребовать от США прекратить исключать Европу и Киев из переговорного процесса, обсудить автоматическое вступление Украины в НАТО и не только.
"Украина на необратимом пути в НАТО": Зеленский провел разговор со Стармером14.02.25, 11:34 • 68529 просмотров