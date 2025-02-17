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Британия готова разместить войска в Украине для обеспечения безопасности

Британия готова разместить войска в Украине для обеспечения безопасности

Киев  •  УНН

 • 4444 просмотра

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Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений. Британия планирует играть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины и выделяет 3 млрд фунтов ежегодно до 2030 года.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о своей готовности и желании разместить британские войска в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения. Об этом информирует издание The Telegraph, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в эксклюзивном интервью изданию премьер-министр заявил, что он не принимает легкомысленных решений, которые бы подвергали "опасности" военнослужащих Соединенного Королевства.

По словам Кира Стармера, это, в частности, означает "готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо".

Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военных, куда Великобритания уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года. Это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо

- сказал британский премьер.

Стармер отметил, что "любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасности этой страны".

Премьер Британии убежден, что конец войны не может стать временной паузой перед новой атакой правителя россии владимира путина.

Но любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины - это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности этой страны. Конец этой войны, когда он наступит, не может стать просто временной паузой перед тем, как путин снова нападет

- цитирует слова политика The Telegraph.

Политик считает, Великобритания может играть "уникальную роль" как мост между Европой и США в мирном процессе в Украине.

Также Стармер подтвердил свое участие в экстренном саммите с участием европейских лидеров в Париже в понедельник, который был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как пишет The Telegraph, это "первый раз, когда он прямо заявил, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине".

Напомним

В понедельник, 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет в Париже саммит европейский оборонных держав. Он будет иметь целью потребовать от США прекратить исключать Европу и Киев из переговорного процесса, обсудить автоматическое вступление Украины в НАТО и не только. 

"Украина на необратимом пути в НАТО": Зеленский провел разговор со Стармером14.02.25, 11:34 • 68529 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина

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