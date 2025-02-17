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На екстреному саміті в Парижі обговорять "автоматичний вступ України в НАТО"

На екстреному саміті в Парижі обговорять "автоматичний вступ України в НАТО"

Київ • УНН

 • 110042 перегляди

У Парижі 17 лютого відбудеться саміт європейських оборонних держав для обговорення безпеки України. Лідери обговорять можливий вступ України до НАТО та реакцію на переговори США з Росією.

У понеділок, 17 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе в Парижі саміт європейський оборонних держав. Він матиме на меті вимагати від США припинити виключати Європу і Київ з переговорного процесу, обговорити автоматичний вступ України до НАТО і не тільки. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters, Le Figaro, The Guardian.  

Деталі

"Завтра президент збере основні європейські країни для обговорення питань європейської безпеки", - анонсував у неділю глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

Приїдуть Кейр Стармер, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Франція сповнена рішучості, щоб Великобританія брала активну участь у всіх майбутніх дискусіях щодо України

- пише The Guardian.

Зазначається, що у саміті візьмуть участь Німеччина, Польща, Італія та Данія, які представляють країни Балтії та Скандинавії, а також генсек НАТО Марк Рютте і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На зустрічі обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати, щоб дати Україні надійні гарантії безпеки, включно з планом автоматичного членства України в НАТО в разі явного порушення Росією угоди про припинення вогню. США заявляли, що для будь-якої сторони, яка порушить угоду про припинення вогню, мають бути руйнівні наслідки, елемент, який був відсутній у попередніх угодах про припинення вогню в Україні.

Паризька зустріч буде спрямована на те, щоб намітити європейський план дій після кількох днів хаотичних брифінгів адміністрації Трампа. Саміту також потрібно буде вирішити, як реагувати на прохання США роз'яснити, чи лідери готові виділити війська для стабілізаційних сил у разі припинення вогню

- пише The Guardian.

Видання повідомляє, що пропозицію про членство в НАТО за умови порушення росією режиму припинення вогню (імовірно, при цьому США повинні будуть залишатися гарантом підтримки України) просували деякі сенатори США, і тепер вона має підтримку високопоставлених європейських лідерів, включно з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

The Guardian додало, що паризька зустріч буде спрямована також на те, щоб окреслити європейський план дій після кількох днів брифінгів адміністрації Трампа. Крім того, паризькому саміту потрібно буде вирішити, як реагувати на прохання США роз'яснити, чи готові лідери виділити війська для стабілізаційних сил у разі припинення вогню в Україні.

Паралельно з цією зустріччю, офіційні особи США почнуть попередні переговори в Ер-Ріяді з російськими колегами про припинення вогню. Переговори Штатів і росії передують запланованій на цей тиждень зустрічі глави МЗС рф Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо. Це буде перша зустріч між країнами за останні два роки.

Нагадаємо

17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів провідних європейських країн щодо безпеки та оборони. Зустріч стала відповіддю на заяви США про можливі переговори щодо України без участі європейських держав.

Спецпосланець Трампа вирушив до Саудівської Аравії на переговори із планом на успіх16.02.25, 19:37 • 44832 перегляди

Віта Зеленецька

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