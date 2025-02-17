На экстренном саммите в Париже обсудят "автоматическое вступление Украины в НАТО"

ukenru
Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 58170 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 137648 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 136017 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 140367 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 137843 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 187201 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 276470 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 175557 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163562 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 142696 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Подготовка визита Зеленского и презентация проектов на $500 млн: украинские чиновники начали визит в Саудовскую Аравию

Подготовка визита Зеленского и презентация проектов на $500 млн: украинские чиновники начали визит в Саудовскую Аравию

16 февраля, 15:13 • 51231 просмотра
Оккупанты впервые потеряли редкую ТОС-2 «Тосочку» на поле боя

Оккупанты впервые потеряли редкую ТОС-2 «Тосочку» на поле боя

16 февраля, 15:30 • 30722 просмотра
Массовые протесты в Германии: десятки тысяч людей присоединились к акциям против "сдвига вправо"

Массовые протесты в Германии: десятки тысяч людей присоединились к акциям против "сдвига вправо"

16 февраля, 15:54 • 29771 просмотра
Удар по ЧАЭС: в Миндовкилле рассказали об уровне радиации

Удар по ЧАЭС: в Миндовкилле рассказали об уровне радиации

16 февраля, 16:07 • 30261 просмотра
Генштаб: почти 80 боевых столкновений с начала суток, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях

Генштаб: почти 80 боевых столкновений с начала суток, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях

17:05 • 34685 просмотра
публикации
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 120846 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 159349 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 276471 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 210761 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 213339 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

18:38 • 26598 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 137649 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 121988 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 149170 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 147006 просмотра
Актуальное
На экстренном саммите в Париже обсудят "автоматическое вступление Украины в НАТО"

На экстренном саммите в Париже обсудят "автоматическое вступление Украины в НАТО"

Киев  •  УНН

 • 2263 просмотра

Read in English

В Париже 17 февраля состоится саммит европейских оборонных государств для обсуждения безопасности Украины. Лидеры обсудят возможное вступление Украины в НАТО и реакцию на переговоры США с россией.

В понедельник, 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет в Париже саммит европейский оборонных держав. Он будет иметь целью потребовать от США прекратить исключать Европу и Киев из переговорного процесса, обсудить автоматическое вступление Украины в НАТО и не только. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, Le Figaro, The Guardian.  

Детали

"Завтра президент соберет основные европейские страны для обсуждения вопросов европейской безопасности", - анонсировал в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Приедут Кейр Стармер, а также канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Франция полна решимости, чтобы Великобритания принимала активное участие во всех будущих дискуссиях по Украине

- пишет The Guardian.

Отмечается, что в саммите примут участие Германия, Польша, Италия и Дания, которые представляют страны Балтии и Скандинавии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На встрече будут обсуждаться оборонительные возможности, которые Европа могла бы предоставить, чтобы дать Украине надежные гарантии безопасности, включая план автоматического членства Украины в НАТО в случае явного нарушения россией соглашения о прекращении огня. США заявляли, что для любой стороны, которая нарушит соглашение о прекращении огня, должны быть разрушительные последствия, элемент, который отсутствовал в предыдущих соглашениях о прекращении огня в Украине.

Парижская встреча будет направлена на то, чтобы наметить европейский план действий после нескольких дней хаотичных брифингов администрации Трампа. Саммиту также нужно будет решить, как реагировать на просьбу США разъяснить, готовы ли лидеры выделить войска для стабилизационных сил в случае прекращения огня

- пишет The Guardian.

Издание сообщает, что предложение о членстве в НАТО при условии нарушения россией режима прекращения огня (предположительно, при этом США должны будут оставаться гарантом поддержки Украины) продвигали некоторые сенаторы США, и теперь оно имеет поддержку высокопоставленных европейских лидеров, включая президента Финляндии Александра Стубба.

The Guardian добавило, что парижская встреча будет направлена также на то, чтобы очертить европейский план действий после нескольких дней брифингов администрации Трампа. Кроме того, парижскому саммиту нужно будет решить, как реагировать на просьбу США разъяснить, готовы ли лидеры выделить войска для стабилизационных сил в случае прекращения огня в Украине.

Параллельно с этой встречей, официальные лица США начнут предварительные переговоры в Эр-Рияде с российскими коллегами о прекращении огня. Переговоры Штатов и россии предшествуют запланированной на эту неделю встрече главы МИД рф сергея лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Это будет первая встреча между странами за последние два года.

Напомним

17 февраля в Париже состоится встреча лидеров ведущих европейских стран по безопасности и обороне. Встреча стала ответом на заявления США о возможных переговорах по Украине без участия европейских государств.

Спецпосланник Трампа отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с планом на успех16.02.25, 19:37 • 21045 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаполитикаНовости Мира
kir-starmerКир Стармер
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
daniyaДания
parizhПариж
italiyaИталия
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
donald-tuskДональд Туск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы