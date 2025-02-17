На экстренном саммите в Париже обсудят "автоматическое вступление Украины в НАТО"

В понедельник, 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет в Париже саммит европейский оборонных держав. Он будет иметь целью потребовать от США прекратить исключать Европу и Киев из переговорного процесса, обсудить автоматическое вступление Украины в НАТО и не только. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, Le Figaro, The Guardian.

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"Завтра президент соберет основные европейские страны для обсуждения вопросов европейской безопасности", - анонсировал в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Приедут Кейр Стармер, а также канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Франция полна решимости, чтобы Великобритания принимала активное участие во всех будущих дискуссиях по Украине - пишет The Guardian.

Отмечается, что в саммите примут участие Германия, Польша, Италия и Дания, которые представляют страны Балтии и Скандинавии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На встрече будут обсуждаться оборонительные возможности, которые Европа могла бы предоставить, чтобы дать Украине надежные гарантии безопасности, включая план автоматического членства Украины в НАТО в случае явного нарушения россией соглашения о прекращении огня. США заявляли, что для любой стороны, которая нарушит соглашение о прекращении огня, должны быть разрушительные последствия, элемент, который отсутствовал в предыдущих соглашениях о прекращении огня в Украине.

Парижская встреча будет направлена на то, чтобы наметить европейский план действий после нескольких дней хаотичных брифингов администрации Трампа. Саммиту также нужно будет решить, как реагировать на просьбу США разъяснить, готовы ли лидеры выделить войска для стабилизационных сил в случае прекращения огня - пишет The Guardian.

Издание сообщает, что предложение о членстве в НАТО при условии нарушения россией режима прекращения огня (предположительно, при этом США должны будут оставаться гарантом поддержки Украины) продвигали некоторые сенаторы США, и теперь оно имеет поддержку высокопоставленных европейских лидеров, включая президента Финляндии Александра Стубба.

The Guardian добавило, что парижская встреча будет направлена также на то, чтобы очертить европейский план действий после нескольких дней брифингов администрации Трампа. Кроме того, парижскому саммиту нужно будет решить, как реагировать на просьбу США разъяснить, готовы ли лидеры выделить войска для стабилизационных сил в случае прекращения огня в Украине.

Параллельно с этой встречей, официальные лица США начнут предварительные переговоры в Эр-Рияде с российскими коллегами о прекращении огня. Переговоры Штатов и россии предшествуют запланированной на эту неделю встрече главы МИД рф сергея лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Это будет первая встреча между странами за последние два года.

Напомним

17 февраля в Париже состоится встреча лидеров ведущих европейских стран по безопасности и обороне. Встреча стала ответом на заявления США о возможных переговорах по Украине без участия европейских государств.

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