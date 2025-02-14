"Украина на необратимом пути в НАТО": Зеленский провел разговор со Стармером
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он подтвердил неизменную поддержку Украины и ее путь в НАТО, подчеркнув невозможность переговоров без участия Киева.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня утром провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Великобритании подтвердил, что поддержка Украины будет оставаться неизменной столько, сколько потребуется. Он также отметил, что никакие переговоры по Украине не могут происходить без ее участия, а Киев может рассчитывать на помощь и гарантии безопасности со стороны Великобритании.
Премьер-министр подтвердил приверженность Великобритании тому, чтобы Украина стала на необратимый путь в НАТО, как было согласовано союзниками на Вашингтонском саммите в прошлом году.
Напомним
Высокопоставленный чиновник США Джон Коул в четверг заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года, что противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США перед возможными мирными переговорами по прекращению войны в Украине.