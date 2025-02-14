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"Украина на необратимом пути в НАТО": Зеленский провел разговор со Стармером

"Украина на необратимом пути в НАТО": Зеленский провел разговор со Стармером

Киев  •  УНН

 • 5745 просмотра

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Премьер Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он подтвердил неизменную поддержку Украины и ее путь в НАТО, подчеркнув невозможность переговоров без участия Киева.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня утром провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Великобритании подтвердил, что поддержка Украины будет оставаться неизменной столько, сколько потребуется. Он также отметил, что никакие переговоры по Украине не могут происходить без ее участия, а Киев может рассчитывать на помощь и гарантии безопасности со стороны Великобритании.

Премьер-министр подтвердил приверженность Великобритании тому, чтобы Украина стала на необратимый путь в НАТО, как было согласовано союзниками на Вашингтонском саммите в прошлом году.

Напомним 

Высокопоставленный чиновник США Джон Коул в четверг заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года, что противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США перед возможными мирными переговорами по прекращению войны в Украине.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
natoNATO
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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