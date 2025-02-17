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Польша не отправит войска в Украину - Туск

Польша не отправит войска в Украину - Туск

Киев  •  УНН

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не планирует отправлять войска в Украину. В то же время Польша должна играть особую роль из-за тесного сотрудничества с Украиной, ЕС, США и другими партнерами.

Польша не планирует отправлять свои войска в Украину, заявил сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск накануне встречи европейских лидеров в Париже по поводу ответа континента на возможные мирные переговоры между россией и Украиной, пишет УНН.

Мы не планируем отправлять польских солдат на украинскую территорию

- сказал Туск, которого цитирует пресс-служба канцелярии польского премьера.

При этом он отметил, что "Польша должна сыграть особую роль". "У нас очень хорошие отношения с США, мы соответствуем стандартам НАТО по вооружениям. Польша очень заинтересована в оказании помощи Украине. Как соседняя страна, мы имеем особую репутацию и должны играть позитивную роль через самое тесное сотрудничество между Польшей, Украиной, ЕС, США и такими европейскими странами, как Великобритания и Норвегия", - отметил Туск.

Премьер Польши также отметил, что "в интересах Европы и Соединенных Штатов сотрудничать как можно теснее, несмотря на разногласия и эмоции, которые могут сопровождать такое сотрудничество".

И добавил, что "как Европа, мы не сможем эффективно помочь Украине, если немедленно не предпримем практических шагов в отношении нашей собственной обороноспособности".

"В Париже я предупрежу любые возможные голоса, которые хотели бы ввести какую-либо конкурентную игру между ЕС и США. Здесь не может быть места для "ЕС или США". Это вытекает из реалистичной оценки потенциала, а также полного осознания того, что до сих пор именно это сотрудничество гарантировало безопасность как для Польши, так и для всего западного мира. И никто не должен подвергать эти отношения ненужному напряжению", - сказал при этом Туск.

"Нет сомнений, что реальные гарантии безопасности и устойчивости границ для Украины должны быть результатом сотрудничества всей Европы, США и НАТО", - сказал Туск.

"Я еще раз обращусь к нашим европейским партнерам и союзникам по этому поводу. Нам нужно принять немедленные и масштабные меры. Я говорю здесь о решениях, о финансировании, о логистике, о политических решениях, когда речь идет об обороноспособности Европейского Союза и европейских стран", - отметил премьер Польши.

Глава Пентагона объяснил, почему НАТО должно тратить на оборону 5% ВВП13.02.25, 11:05 • 34386 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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