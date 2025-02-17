Польща не відправить війська в Україну - Туск

Польща не планує надсилати свої війська в Україну, заявив сьогодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні зустрічі європейських лідерів у Парижі щодо відповіді континенту на можливі мирні переговори між росією та Україною, пише УНН.

Ми не плануємо посилати польських солдатів на українську територію - сказав Туск, якого цитує пресслужба канцелярії польського прем'єра.

При цьому він зазначив, що "Польща має відіграти особливу роль". "Ми маємо дуже добрі відносини зі США, ми відповідаємо стандартам НАТО щодо озброєнь. Польща дуже зацікавлена ​​у наданні допомоги Україні. Як сусідня країна, ми маємо особливу репутацію і маємо відігравати позитивну роль через найтіснішу співпрацю між Польщею, Україною, ЄС, США та такими європейськими країнами, як Велика Британія та Норвегія", - зазначив Туск.

Прем'єр Польщі також зазначив, що "в інтересах Європи та Сполучених Штатів співпрацювати якомога тісніше, незважаючи на розбіжності та емоції, які можуть супроводжувати таку співпрацю".

І додав, що "як Європа, ми не зможемо ефективно допомогти Україні, якщо негайно не зробимо практичних кроків щодо нашої власної обороноздатності".

"У Парижі я попереджу будь-які можливі голоси, які хотіли б запровадити якусь конкурентну гру між ЄС та США. Тут не може бути місця для "ЄС або США". Це випливає з реалістичної оцінки потенціалу, а також повного усвідомлення того, що досі саме ця співпраця гарантувала безпеку як для Польщі, так і для всього західного світу. І ніхто не повинен наражати ці відносини на непотрібну напругу", - сказав при цьому Туск.

"Немає сумніву, що реальні гарантії безпеки та стійкості кордонів для України повинні бути результатом співпраці всієї Європи, США та НАТО", - сказав Туск.

"Я ще раз звернуся до наших європейських партнерів і союзників щодо цього. Нам потрібно вжити негайних і масштабних заходів. Я говорю тут про рішення, про фінансування, про логістику, про політичні рішення, коли йдеться про обороноздатність Європейського Союзу та європейських країн", - зазначив прем'єр Польщі.

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