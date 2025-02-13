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Голова Пентагону пояснив, чому НАТО має витрачати на оборону 5% ВВП

Київ • УНН

 • 35154 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про необхідність збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте підтримав цю ініціативу, наголосивши на важливості нарощування виробництва ВПК.

Країни НАТО повинні витрачати на оборону 5% ВВП для того, щоб відповідати на загрози в майбутньому, чи коли йдеться про росію, чи про Китай, які мають свої амбіції. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час спільного брифінгу з Генсеком НАТО Марком Рютте у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ми відчуваємо, що Альянс зараз надзвичайно міцний... Президент сказав, що 2% - це недостатньо, країни НАТО повинні витрачати 5% для того, щоб відповідати на загрози в майбутньому, чи це росія, чи Китай, які мають свої амбіції. Нам потрібно створити системи, потрібно створювати боєприпаси, які будуть боєздатними на полі бою. Також хочу додати, що потрібно прискорити процес, щоб члени Альянсу отримали, що потрібно, коли їм потрібно. Це критично важливо", - заявив Гегсет.

Він вважає, що тільки одна людина в світі може посадити російську та українську сторони за стіл перемовин, і це Трамп.

"Це продемонстрував вчора Президент Дональд Трамп. Він говорив з путіним, Зеленським, і ми впевнені, що його мета - це зупинити вбивство й створити сталий мир на європейському континенті. Ми будемо мати реалістичні, чесні обговорення сьогодні. Ми впевнені, що саме міцний Альянс буде захищати демократичний світ, і, звичайно, Америка буде зберігати лідерство", - сказав Гегсет.

Зеленський та Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни - Єрмак12.02.25, 22:59 • 38615 переглядiв

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при цьому  наголосив, що Альянсу потрібно підняти витрати на оборону.

"Тому що через 4-5 років ми не зможемо себе захищати, якщо ми цього не зробимо. Очевидно, що США також потребують, щоб ми зробили більше. Ми говоримо про канадців та європейців в НАТО. Ми також будемо говорити про виробництво ВПК, тому що ми недостатньо виробляємо, починаючи від Ісландії до Туреччини. Звичайно, нам потрібно більше отримувати від нашої промислової бази для того, щоб ми наздоганяли Китай та рф", - заявив Рютте.

Доповнення

Рютте раніше заявляв, що майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде набагато більша ніж 2% від валового внутрішнього продукту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає малоймовірним членство України в Північноатлантичному альянсі. Вашингтон продовжить надання допомоги Україні, але змінить її характер. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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