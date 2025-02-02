Витрати НАТО на оборону будуть значно більші ніж 2% ВВП – Рютте

ukenru
09:48 • 56286 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 111829 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111024 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130826 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162218 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214246 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172796 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151108 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125010 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109802 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 128537 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132626 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130058 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 131959 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126182 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181695 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180219 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312203 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339684 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274351 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 33280 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 66145 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 66912 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130058 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101655 перегляди
Актуальне
Витрати НАТО на оборону будуть значно більші ніж 2% ВВП – Рютте

Витрати НАТО на оборону будуть значно більші ніж 2% ВВП – Рютте

Київ • УНН

 • 77496 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про майбутнє суттєве збільшення оборонних витрат країн Альянсу. Він підтримав позицію Трампа щодо необхідності нарощування військових інвестицій та закликав Німеччину збільшити свій оборонний бюджет.

Майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде набагато більша ніж 2% від валового внутрішнього продукту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bild, передає УНН.

Генсек прокоментував заклики президента США Трампа до того, щоб збільшити країни-члени Альянсу  оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту.

Трамп загалом мав рацію з цією вимогою навіть під час свого останнього терміну перебування на посаді. І завдяки цій ініціативі ми інвестували більше. З 2014 року європейські союзники та Канада витратили на оборону понад 640 мільярдів доларів. Більше як дві третини країн-партнерів по НАТО зараз витрачають понад 2% на озброєння – частково завдяки Трампу

- сказав Рютте.

Генсек зазначив, що Альянсу потрібно інвестувати ще більше.

Наші союзники найближчими місяцями вирішать, як саме ми будемо це вимірювати. Але можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більш як 2%

- заявив Рютте.

Окрім того, Рютте зазначив, що Німеччина повинна збільшити військові витрати.

По-перше, треба сказати: німці багато чого зробили правильно з початку війни в Україні. Вони відправляють постійну бригаду до Литви і підтримують Україну допомогою, як жодна інша європейська країна НАТО. Вони номер один в Європі. Але, враховуючи розмір німецької економіки, ми, природно, хочемо, щоб вони зробили набагато більше. І я переконаний, що для Німеччини з її фантастичними збройовими компаніями та її інноваційною силою це означає, що вони повинні збільшити виробництво. Німеччина повинна збільшити військові витрати, це буде необхідно

- сказав Рютте.

За його словами, Німеччина повинна послідовно продовжувати обраний нею шлях в Європі і в Україні.

Німеччина повинна витрачати більше і виробляти більше. Очевидно, що це стане предметом дебатів у багатьох європейських країнах у найближчі місяці. Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни

- наголосив Рютте.

"Доведеться витрачати трильйони, щоб стримати путіна" - Рютте назвав ціну, яку НАТО заплатить у разі програшу України.

Доповнення

23 січня президент США Дональд Трамп знову попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту.

До інавгурації Трамп заявляв, що країни НАТО повинні витрачати на оборону 5% ВВП, підвищивши свої вимоги до європейських союзників більш ніж удвічі порівняно з нинішньою цільовою метою.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
lytvaЛитва
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами