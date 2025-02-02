Витрати НАТО на оборону будуть значно більші ніж 2% ВВП – Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про майбутнє суттєве збільшення оборонних витрат країн Альянсу. Він підтримав позицію Трампа щодо необхідності нарощування військових інвестицій та закликав Німеччину збільшити свій оборонний бюджет.
Майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде набагато більша ніж 2% від валового внутрішнього продукту.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bild, передає УНН.
Генсек прокоментував заклики президента США Трампа до того, щоб збільшити країни-члени Альянсу оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту.
Трамп загалом мав рацію з цією вимогою навіть під час свого останнього терміну перебування на посаді. І завдяки цій ініціативі ми інвестували більше. З 2014 року європейські союзники та Канада витратили на оборону понад 640 мільярдів доларів. Більше як дві третини країн-партнерів по НАТО зараз витрачають понад 2% на озброєння – частково завдяки Трампу
Генсек зазначив, що Альянсу потрібно інвестувати ще більше.
Наші союзники найближчими місяцями вирішать, як саме ми будемо це вимірювати. Але можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більш як 2%
Окрім того, Рютте зазначив, що Німеччина повинна збільшити військові витрати.
По-перше, треба сказати: німці багато чого зробили правильно з початку війни в Україні. Вони відправляють постійну бригаду до Литви і підтримують Україну допомогою, як жодна інша європейська країна НАТО. Вони номер один в Європі. Але, враховуючи розмір німецької економіки, ми, природно, хочемо, щоб вони зробили набагато більше. І я переконаний, що для Німеччини з її фантастичними збройовими компаніями та її інноваційною силою це означає, що вони повинні збільшити виробництво. Німеччина повинна збільшити військові витрати, це буде необхідно
За його словами, Німеччина повинна послідовно продовжувати обраний нею шлях в Європі і в Україні.
Німеччина повинна витрачати більше і виробляти більше. Очевидно, що це стане предметом дебатів у багатьох європейських країнах у найближчі місяці. Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни
"Доведеться витрачати трильйони, щоб стримати путіна" - Рютте назвав ціну, яку НАТО заплатить у разі програшу України.
Доповнення
23 січня президент США Дональд Трамп знову попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту.
До інавгурації Трамп заявляв, що країни НАТО повинні витрачати на оборону 5% ВВП, підвищивши свої вимоги до європейських союзників більш ніж удвічі порівняно з нинішньою цільовою метою.