Витрати НАТО на оборону будуть значно більші ніж 2% ВВП – Рютте

Майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде набагато більша ніж 2% від валового внутрішнього продукту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bild, передає УНН.

Генсек прокоментував заклики президента США Трампа до того, щоб збільшити країни-члени Альянсу оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту.

Трамп загалом мав рацію з цією вимогою навіть під час свого останнього терміну перебування на посаді. І завдяки цій ініціативі ми інвестували більше. З 2014 року європейські союзники та Канада витратили на оборону понад 640 мільярдів доларів. Більше як дві третини країн-партнерів по НАТО зараз витрачають понад 2% на озброєння – частково завдяки Трампу

Генсек зазначив, що Альянсу потрібно інвестувати ще більше.

Наші союзники найближчими місяцями вирішать, як саме ми будемо це вимірювати. Але можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більш як 2%

Окрім того, Рютте зазначив, що Німеччина повинна збільшити військові витрати.

По-перше, треба сказати: німці багато чого зробили правильно з початку війни в Україні. Вони відправляють постійну бригаду до Литви і підтримують Україну допомогою, як жодна інша європейська країна НАТО. Вони номер один в Європі. Але, враховуючи розмір німецької економіки, ми, природно, хочемо, щоб вони зробили набагато більше. І я переконаний, що для Німеччини з її фантастичними збройовими компаніями та її інноваційною силою це означає, що вони повинні збільшити виробництво. Німеччина повинна збільшити військові витрати, це буде необхідно