Расходы НАТО на оборону будут значительно больше чем 2% ВВП - Рютте

Будущая квота расходов на оборону стран НАТО будет намного больше чем 2% от валового внутреннего продукта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild, передает УНН.

Генсек прокомментировал призывы президента США Трампа к тому, чтобы увеличить страны-члены Альянса оборонные расходы до 5% от своего валового внутреннего продукта.

Трамп в целом был прав с этим требованием даже во время своего последнего срока пребывания в должности. И благодаря этой инициативе мы инвестировали больше. С 2014 года европейские союзники и Канада потратили на оборону более 640 миллиардов долларов. Более двух третей стран-партнеров по НАТО сейчас тратят более 2% на вооружение - частично благодаря Трампу - сказал Рютте.

Генсек отметил, что Альянсу нужно инвестировать еще больше.

Наши союзники в ближайшие месяцы решат, как именно мы будем это измерять. Но могу вас заверить в одном: это будет намного, намного, намного больше 2% - заявил Рютте.

Кроме того, Рютте отметил, что Германия должна увеличить военные расходы.

Во-первых, надо сказать: немцы многое сделали правильно с начала войны в Украине. Они отправляют постоянную бригаду в Литву и поддерживают Украину помощью, как ни одна другая европейская страна НАТО. Они номер один в Европе. Но, учитывая размер немецкой экономики, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше. И я убежден, что для Германии с ее фантастическими оружейными компаниями и ее инновационной силой это означает, что они должны увеличить производство. Германия должна увеличить военные расходы, это будет необходимо - сказал Рютте.

По его словам, Германия должна последовательно продолжать выбранный ею путь в Европе и в Украине.

Германия должна тратить больше и производить больше. Очевидно, что это станет предметом дебатов во многих европейских странах в ближайшие месяцы. Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны - подчеркнул Рютте.

«Придется тратить триллионы, чтобы сдержать путина» - Рютте назвал цену, которую НАТО заплатит в случае проигрыша Украины.

Дополнение

23 января президент США Дональд Трамп снова попросил все страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от своего валового внутреннего продукта.

До инаугурации Трамп заявлял, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП, повысив свои требования к европейским союзникам более чем вдвое по сравнению с нынешней целевой целью.