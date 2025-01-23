Трамп знову закликав НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

Президент США Дональд Трамп знову попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту. Про це він сказав під час звернення та діалогу в Давосі, передає УНН.

Ми відновлюємо політику здорового глузду, повертаємо стабільність і мир за кордоном. Мені б хотілося попросити всі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5%. Раніше ця планка була 2% і багато країн не платили навіть цього. Я прошу вас збільшити оборонні витрати. Раніше ми відшкодовували цю різницю, я вважаю, що це було не справедливо - сказав Трамп.

Доповнення

До інавгурації Трамп заявляв, що країни НАТО повинні витрачати на оборону 5% ВВП, підвищивши свої вимоги до європейських союзників більш ніж удвічі порівняно з нинішньою цільовою метою.

У грудні 2024 року Financial Times повідомляло, що команда Дональда Трампа повідомила європейським лідерам про намір нової адміністрації вимагати від країн НАТО значного збільшення оборонних витрат - до 5% від їхнього ВВП.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо новообраний президент США вийде з НАТО - путін знищить усю Європу.