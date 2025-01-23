Трамп снова призвал НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Президент США Дональд Трамп снова попросил все страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от своего валового внутреннего продукта. Об этом он сказал во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН.

Мы восстанавливаем политику здравого смысла, возвращаем стабильность и мир за границей. Мне бы хотелось попросить все страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы до 5%. Ранее эта планка была 2% и многие страны не платили даже этого. Я прошу вас увеличить оборонные расходы. Раньше мы возмещали эту разницу, я считаю, что это было не справедливо - сказал Трамп.

Дополнение

До инаугурации Трамп заявлял, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП, повысив свои требования к европейским союзникам более чем вдвое по сравнению с нынешней целевой целью.

В декабре 2024 года Financial Times сообщало, что команда Дональда Трампа сообщила европейским лидерам о намерении новой администрации требовать от стран НАТО значительного увеличения оборонных расходов - до 5% от их ВВП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если новоизбранный президент США выйдет из НАТО - путин уничтожит всю Европу.