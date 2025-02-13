Глава Пентагона объяснил, почему НАТО должно тратить на оборону 5% ВВП

Страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП для того, чтобы отвечать на угрозы в будущем, или когда речь идет о России, или о Китае, которые имеют свои амбиции. Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время совместного брифинга с Генсеком НАТО Марком Рютте в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

«Мы чувствуем, что Альянс сейчас чрезвычайно крепкий... Президент сказал, что 2% - это недостаточно, страны НАТО должны тратить 5% для того, чтобы отвечать на угрозы в будущем, будь то Россия или Китай, которые имеют свои амбиции. Нам нужно создать системы, нужно создавать боеприпасы, которые будут боеспособными на поле боя. Также хочу добавить, что нужно ускорить процесс, чтобы члены Альянса получили, что нужно, когда им нужно. Это критически важно», - заявил Гегсет.

Он считает, что только один человек в мире может посадить российскую и украинскую стороны за стол переговоров, и это Трамп.

«Это продемонстрировал вчера Президент Дональд Трамп. Он говорил с Путиным, Зеленским, и мы уверены, что его цель - это остановить убийство и создать устойчивый мир на европейском континенте. Мы будем иметь реалистичные, честные обсуждения сегодня. Мы уверены, что именно крепкий Альянс будет защищать демократический мир, и, конечно, Америка будет сохранять лидерство», - сказал Гегсет.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при этом подчеркнул, что Альянсу нужно поднять расходы на оборону.

«Потому что через 4-5 лет мы не сможем себя защищать, если мы этого не сделаем. Очевидно, что США также нуждаются, чтобы мы сделали больше. Мы говорим о канадцах и европейцах в НАТО. Мы также будем говорить о производстве ВПК, потому что мы недостаточно производим, начиная от Исландии до Турции. Конечно, нам нужно больше получать от нашей промышленной базы для того, чтобы мы догоняли Китай и Россию», - заявил Рютте.

Дополнение

Рютте ранее заявлял, что будущая квота расходов на оборону стран НАТО будет намного больше чем 2% от валового внутреннего продукта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным членство Украины в Североатлантическом альянсе. Вашингтон продолжит оказание помощи Украине, но изменит ее характер.