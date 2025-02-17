Шольц вважає дискусію про миротворчі війська в Україні передчасною

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає передчасними дебати щодо участі військовослужбовців бундесверу у можливій миротворчій місії в Україні, повідомляє Süddeutsche Zeitung, пише УНН.

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"Дуже важливо, щоб ми усвідомили, що, на жаль, ми все ще далекі від цього", - зазначив Шольц у кулуарах передвиборного заходу в Касселі. Питання зараз полягає в тому, як забезпечити мир без ухвалення рішень через голови українського народу. "Для мене цілком зрозуміло, що у центрі уваги має бути дуже сильна українська армія, навіть у мирний час", - сказав Шольц.

Ясно одне: доки буде війна, про європейські війська в Україні не буде й мови. "І питання, які необхідно обговорити щодо архітектури безпеки, будуть обговорені, коли прийде час", - сказав канцлер ФРН.

При цьому Sky News з посиланням на речника міноборони ФРН повідомляє, що Німеччина "не ухилятиметься" від відправлення військ в Україну після війни

В уряді Німеччини, як зазначається, заявили, що готові надіслати війська для підтримки потенційної "миротворчої" місії в Україні. Речник міністерства оборони країни сказав, що воно "не ухилятиметься", якщо буде узгоджено рамки.

Однак там сказали, що ще зарано вдаватися в деталі пропозицій.

Доповнення

Це сталося після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше заявив, що він готовий розмістити "наші власні війська на місцях, якщо це необхідно" в Україні, якщо буде укладено мирну угоду з росією.

Британія готова розмістити війська в Україні для гарантування безпеки

Натомість прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні вранці заявив, що його країна "не планує" надавати солдат до таких сил.

Польща не відправить війська в Україну - Туск