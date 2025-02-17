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05:23 • 22381 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124366 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183697 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148041 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139397 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117647 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108184 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103014 перегляди

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Шольц вважає дискусію про миротворчі війська в Україні передчасною

Шольц вважає дискусію про миротворчі війська в Україні передчасною

Київ • УНН

 • 31709 перегляди

Шольц вважає передчасними дебати щодо участі бундесверу у миротворчій місії в Україні. Міноборони ФРН заявило про готовність надіслати війська для підтримки після війни.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає передчасними дебати щодо участі військовослужбовців бундесверу у можливій миротворчій місії в Україні, повідомляє Süddeutsche Zeitung, пише УНН.

Деталі

"Дуже важливо, щоб ми усвідомили, що, на жаль, ми все ще далекі від цього", - зазначив Шольц у кулуарах передвиборного заходу в Касселі. Питання зараз полягає в тому, як забезпечити мир без ухвалення рішень через голови українського народу. "Для мене цілком зрозуміло, що у центрі уваги має бути дуже сильна українська армія, навіть у мирний час", - сказав Шольц.

Ясно одне: доки буде війна, про європейські війська в Україні не буде й мови. "І питання, які необхідно обговорити щодо архітектури безпеки, будуть обговорені, коли прийде час", - сказав канцлер ФРН.

При цьому Sky News з посиланням на речника міноборони ФРН повідомляє, що Німеччина "не ухилятиметься" від відправлення військ в Україну після війни

В уряді Німеччини, як зазначається, заявили, що готові надіслати війська для підтримки потенційної "миротворчої" місії в Україні. Речник міністерства оборони країни сказав, що воно "не ухилятиметься", якщо буде узгоджено рамки.

Однак там сказали, що ще зарано вдаватися в деталі пропозицій.

Доповнення

Це сталося після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше заявив, що він готовий розмістити "наші власні війська на місцях, якщо це необхідно" в Україні, якщо буде укладено мирну угоду з росією.

Британія готова розмістити війська в Україні для гарантування безпеки 17.02.25, 03:02 • 48400 переглядiв

Натомість прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні вранці заявив, що його країна "не планує" надавати солдат до таких сил.

Польща не відправить війська в Україну - Туск17.02.25, 14:57 • 26638 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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