Массовые протесты в Германии: десятки тысяч людей присоединились к акциям против "сдвига вправо"
Киев • УНН
В городах Германии прошли массовые акции протеста против правого экстремизма и партии AfD. В Берлине количество протестующих достигло 30-38 тысяч человек.
В нескольких городах ФРГ продолжаются протесты против правого экстремизма. В Берлине полиция оценила количество участников сегодня примерно в 30 тысяч человек.
Передает УНН со ссылкой на RBB.
В Германии много людей вышли на улицы в эти выходные, чтобы протестовать против правого экстремизма. Например, в столице ФРГ полиция оценила количество участников сегодняшней акции примерно в 30 000 человек, в то время как организаторы сообщили о 38 000 человек, которые "стоят вместе за демократию и сплоченность". Мероприятия и митинги состоялись, например, в Шведте, Кирице и Луккенвальде.
Организаторы раскритиковали "нормализацию правой политики и дискурса" и "усиление крайне правых в Германии и Европе". Речи на митинге были направлены против AfD, но часто также против ХДС/ХСС и ее кандидата на пост канцлера Фридриха Мерца (ХДС).
Демонстрации в других землях Германии
Митинги состоялись в Рейнланд-Пфальц. Около 5 000 человек также вышли на улицы Майнца в знак протеста против сдвига вправо.
Несколько тысяч человек также протестовали на выходных в Северном Рейне-Вестфалии. По данным полиции, около 13 000 человек приняли участие в центральной демонстрации в Дюссельдорфе в субботу.
Напомним,
Алиса Вайдель, лидер немецкой партии AfD, регулярно проводила частные встречи с послом Китая Ву Кеном. Встречи проходили в его резиденции и совпали с периодом шпионского скандала вокруг AfD.
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