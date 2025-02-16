Массовые протесты в Германии: десятки тысяч людей присоединились к акциям против "сдвига вправо"

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В городах Германии прошли массовые акции протеста против правого экстремизма и партии AfD. В Берлине количество протестующих достигло 30-38 тысяч человек.

В нескольких городах ФРГ продолжаются протесты против правого экстремизма. В Берлине полиция оценила количество участников сегодня примерно в 30 тысяч человек.

Передает УНН со ссылкой на RBB.

В Германии много людей вышли на улицы в эти выходные, чтобы протестовать против правого экстремизма. Например, в столице ФРГ  полиция оценила количество участников сегодняшней акции примерно в 30 000 человек, в то время как организаторы сообщили о 38 000 человек, которые "стоят вместе за демократию и сплоченность". Мероприятия и митинги состоялись, например, в Шведте, Кирице и Луккенвальде.

Организаторы раскритиковали "нормализацию правой политики и дискурса" и "усиление крайне правых в Германии и Европе". Речи на митинге были направлены против AfD, но часто также против ХДС/ХСС и ее кандидата на пост канцлера Фридриха Мерца (ХДС).

Демонстрации в других землях Германии

Митинги состоялись в Рейнланд-Пфальц. Около 5 000 человек также вышли на улицы Майнца в знак протеста против сдвига вправо.

Несколько тысяч человек также протестовали на выходных в Северном Рейне-Вестфалии. По данным полиции, около 13 000 человек приняли участие в центральной демонстрации в Дюссельдорфе в субботу.

Напомним,

Алиса Вайдель, лидер немецкой партии AfD, регулярно проводила частные встречи с послом Китая Ву Кеном. Встречи проходили в его резиденции и совпали с периодом шпионского скандала вокруг AfD.

Шольц рассказал, при каких условиях путин может быть пойдет на компромисс15.02.25, 12:14 • 26716 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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