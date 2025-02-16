Масові протести у Німеччині: десятки тисяч людей приєдналися до акцій проти "зсуву вправо"
Київ • УНН
У містах Німеччини пройшли масові акції протесту проти правого екстремізму та партії AfD. У Берліні кількість протестувальників досягла 30-38 тисяч осіб.
У кілької містах ФРН тривають протести проти правого екстремізму. У Берліні поліція оцінила кількість учасників сьогодні приблизно в 30 тисяч осіб..
Передає УНН із посиланням на RBB.
У Німеччині багато людей вийшли на вулиці цими вихідними, щоб протестувати проти правого екстремізму. Наприклад у столиці ФРН поліція оцінила кількість учасників сьогоднішньої акції приблизно в 30 000 осіб, в той час як організатори повідомили про 38 000 людей, які "стоять разом за демократію і згуртованість". Заходи та мітинги відбулися, наприклад, у Шведті, Кіріці та Луккенвальде.
Організатори розкритикували "нормалізацію правої політики і дискурсу" і "посилення крайніх правих у Німеччині та Європі". Промови на мітингу були спрямовані проти AfD, але часто також проти ХДС/ХСС та її кандидата на посаду канцлера Фрідріха Мерца (ХДС).
Демонстрації в інших землях Німеччини
Мітинги відбулися у Рейнланд-Пфальц. Близько 5 000 людей також вийшли на вулиці Майнца на знак протесту проти зсуву вправо.
Кілька тисяч людей також протестували на вихідних у Північному Рейні-Вестфалії. За даними поліції, близько 13 000 людей взяли участь у центральній демонстрації в Дюссельдорфі в суботу.
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