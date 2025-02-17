Германия передала Украине новый пакет оружия: что в него вошло
Киев • УНН
Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине, включающий дроны, артиллерию и боеприпасы. Общая сумма военной поддержки с начала войны достигает 28 миллиардов евро.
Германия передала очередной пакет военной помощи, в который вошли дроны, самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, боеприпасы и ракеты различных типов, а также другое вооружение и техника. Об этом сообщили в правительстве Германии, передает УНН.
Вооружение, которое вошло в новый пакет военной помощи от Германии:
1. Транспортные средства
- 56 транспортных средств MRAP с защитой от засад и мин.
- 8 автомобилей для охраны границы.
2. Боеприпасы для бронетехники
- Боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1.
- Боеприпасы для БМП Marder.
- 41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD.
3. Ракетное вооружение
- Ракеты IRIS-T SLM.
- Ракеты IRIS-T SLS.
4. Артиллерия
- 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.
- 50 тысяч снарядов калибра 155 мм.
- 2 тысячи снарядов калибра 122 мм.
5. Дроны
- 300 дронов типа HF-1.
- 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями.
- 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN.
- 29 разведывательных дронов SONGBIRD.
- 14 разведывательных дронов HORNET.
6. Техника для разминирования
- 2 танка для разминирования WISENT 1.
- 16 минных плугов.
7. Оптическое оборудование
- 645 лазерных дальномеров.
8. Стрелковое оружие и боеприпасы
- 74 тысячи патронов калибра 44 мм.
- 100 пулеметов MG5.
- 2 915 штурмовых винтовок HK 416.
- 900 штурмовых винтовок MK 556.
- 64 высокоточные винтовки HLR 338 с 314 тысячами патронов.
- 20 винтовок CR 308.
- 73 штурмовые винтовки AK-47.
- Более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.
Германия также передала технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников, уточнили в правительстве.
Германия систематически поставляет Украине вооружение и военное оборудование. Помощь поступает двумя путями:
- Передача техники и оружия из запасов Бундесвера
- Финансирование закупок военного оборудования в промышленности за счет правительственных фондов на укрепление безопасности
В общем, с начала полномасштабной войны Германия уже предоставила или обязалась предоставить военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро.
Финансирование военной помощи в 2024 году
В 2024 году Германия выделила около 7,1 миллиарда евро на поддержку Украины. Часть этих средств направлена на взносы в Европейский фонд мира (EPF), из которого страны-члены ЕС могут получить компенсацию за оказанную военную помощь.
Кроме того, уже согласовано финансирование на последующие годы на сумму около 6 миллиардов евро.
Расходы на военную помощь в 2022-2023 годах:
- 2023 год - около 5 миллиардов евро
- 2022 год - около 1,6 миллиарда евро
Также в первые два года войны было выделено 2,9 миллиарда евро на поставки, которые поступят в период 2025-2028 годов.
Передача техники Бундесвера и обучение военных
С начала полномасштабного вторжения россии Германия передала Украине военное оборудование на сумму около 5,2 миллиарда евро (по оценочной стоимости замещения).
Кроме этого, более 10 000 украинских военных прошли обучение в Германии, на что было потрачено около 282 миллионов евро. Дополнительные расходы, не учтенные в этих расчетах, связаны с медицинским лечением раненых украинских военных.
Напомним
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременными дебаты об участии военнослужащих бундесвера в возможной миротворческой миссии в Украине.