Германия передала Украине новый пакет оружия: что в него вошло

Германия передала очередной пакет военной помощи, в который вошли дроны, самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, боеприпасы и ракеты различных типов, а также другое вооружение и техника. Об этом сообщили в правительстве Германии, передает УНН.

Вооружение, которое вошло в новый пакет военной помощи от Германии:

1. Транспортные средства

- 56 транспортных средств MRAP с защитой от засад и мин.

- 8 автомобилей для охраны границы.

2. Боеприпасы для бронетехники

- Боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1.

- Боеприпасы для БМП Marder.

- 41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD.

3. Ракетное вооружение

- Ракеты IRIS-T SLM.

- Ракеты IRIS-T SLS.

4. Артиллерия

- 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

- 50 тысяч снарядов калибра 155 мм.

- 2 тысячи снарядов калибра 122 мм.

5. Дроны

- 300 дронов типа HF-1.

- 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями.

- 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN.

- 29 разведывательных дронов SONGBIRD.

- 14 разведывательных дронов HORNET.

6. Техника для разминирования

- 2 танка для разминирования WISENT 1.

- 16 минных плугов.

7. Оптическое оборудование

- 645 лазерных дальномеров.

8. Стрелковое оружие и боеприпасы

- 74 тысячи патронов калибра 44 мм.

- 100 пулеметов MG5.

- 2 915 штурмовых винтовок HK 416.

- 900 штурмовых винтовок MK 556.

- 64 высокоточные винтовки HLR 338 с 314 тысячами патронов.

- 20 винтовок CR 308.

- 73 штурмовые винтовки AK-47.

- Более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.

Германия также передала технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников, уточнили в правительстве.

Германия систематически поставляет Украине вооружение и военное оборудование. Помощь поступает двумя путями:

- Передача техники и оружия из запасов Бундесвера

- Финансирование закупок военного оборудования в промышленности за счет правительственных фондов на укрепление безопасности

В общем, с начала полномасштабной войны Германия уже предоставила или обязалась предоставить военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро.

Финансирование военной помощи в 2024 году

В 2024 году Германия выделила около 7,1 миллиарда евро на поддержку Украины. Часть этих средств направлена на взносы в Европейский фонд мира (EPF), из которого страны-члены ЕС могут получить компенсацию за оказанную военную помощь.

Кроме того, уже согласовано финансирование на последующие годы на сумму около 6 миллиардов евро.

Расходы на военную помощь в 2022-2023 годах:

- 2023 год - около 5 миллиардов евро

- 2022 год - около 1,6 миллиарда евро

Также в первые два года войны было выделено 2,9 миллиарда евро на поставки, которые поступят в период 2025-2028 годов.

Передача техники Бундесвера и обучение военных

С начала полномасштабного вторжения россии Германия передала Украине военное оборудование на сумму около 5,2 миллиарда евро (по оценочной стоимости замещения).

Кроме этого, более 10 000 украинских военных прошли обучение в Германии, на что было потрачено около 282 миллионов евро. Дополнительные расходы, не учтенные в этих расчетах, связаны с медицинским лечением раненых украинских военных.

Напомним

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременными дебаты об участии военнослужащих бундесвера в возможной миротворческой миссии в Украине.