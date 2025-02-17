Германия передала Украине новый пакет оружия: что в него вошло

ukenru
В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
16:37 • 46013 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
15:23 • 63691 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
13:43 • 89303 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 105003 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 117485 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 135283 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 195954 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 169001 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 165758 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 153020 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф был атакован Ильский НПЗ и выведена из строя нефтеперекачивающая станция - ЦПД

В рф был атакован Ильский НПЗ и выведена из строя нефтеперекачивающая станция - ЦПД

17 февраля, 09:00 • 52295 просмотра
ЕС должен быть вовлечен в переговоры с рф по войне, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы - Кошта

ЕС должен быть вовлечен в переговоры с рф по войне, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы - Кошта

17 февраля, 09:02 • 36380 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

17 февраля, 10:57 • 106949 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

17 февраля, 11:37 • 106829 просмотра
Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают

Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают

15:14 • 32741 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 127385 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 165812 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 202626 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 322316 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 251794 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

18:10 • 9438 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

17 февраля, 11:37 • 106829 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

17 февраля, 10:57 • 106949 просмотра
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 112067 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 195951 просмотра
Актуальное
Германия передала Украине новый пакет оружия: что в него вошло

Германия передала Украине новый пакет оружия: что в него вошло

Киев  •  УНН

 • 11659 просмотра

Read in English

Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине, включающий дроны, артиллерию и боеприпасы. Общая сумма военной поддержки с начала войны достигает 28 миллиардов евро.

Германия передала очередной пакет военной помощи, в который вошли дроны, самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, боеприпасы и ракеты различных типов, а также другое вооружение и техника. Об этом сообщили в правительстве Германии, передает УНН

Вооружение, которое вошло в новый пакет военной помощи от Германии:

1. Транспортные средства

- 56 транспортных средств MRAP с защитой от засад и мин.

- 8 автомобилей для охраны границы.

2. Боеприпасы для бронетехники

- Боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1.

- Боеприпасы для БМП Marder.

- 41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD.

3. Ракетное вооружение

- Ракеты IRIS-T SLM.

- Ракеты IRIS-T SLS.

4. Артиллерия

- 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

- 50 тысяч снарядов калибра 155 мм.

- 2 тысячи снарядов калибра 122 мм.

5. Дроны

- 300 дронов типа HF-1.

- 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями.

- 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN.

- 29 разведывательных дронов SONGBIRD.

- 14 разведывательных дронов HORNET.

6. Техника для разминирования

- 2 танка для разминирования WISENT 1.

- 16 минных плугов.

7. Оптическое оборудование

- 645 лазерных дальномеров.

8. Стрелковое оружие и боеприпасы

- 74 тысячи патронов калибра 44 мм.

- 100 пулеметов MG5.

- 2 915 штурмовых винтовок HK 416.

- 900 штурмовых винтовок MK 556.

- 64 высокоточные винтовки HLR 338 с 314 тысячами патронов.

- 20 винтовок CR 308.

- 73 штурмовые винтовки AK-47.

- Более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.

Германия также передала технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников, уточнили в правительстве.

Германия систематически поставляет Украине вооружение и военное оборудование. Помощь поступает двумя путями:

- Передача техники и оружия из запасов Бундесвера

- Финансирование закупок военного оборудования в промышленности за счет правительственных фондов на укрепление безопасности

В общем, с начала полномасштабной войны Германия уже предоставила или обязалась предоставить военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро.

Финансирование военной помощи в 2024 году

В 2024 году Германия выделила около 7,1 миллиарда евро на поддержку Украины. Часть этих средств направлена на взносы в Европейский фонд мира (EPF), из которого страны-члены ЕС могут получить компенсацию за оказанную военную помощь.

Кроме того, уже согласовано финансирование на последующие годы на сумму около 6 миллиардов евро.

Расходы на военную помощь в 2022-2023 годах:

- 2023 год - около 5 миллиардов евро

- 2022 год - около 1,6 миллиарда евро

Также в первые два года войны было выделено 2,9 миллиарда евро на поставки, которые поступят в период 2025-2028 годов.

Передача техники Бундесвера и обучение военных

С начала полномасштабного вторжения россии Германия передала Украине военное оборудование на сумму около 5,2 миллиарда евро (по оценочной стоимости замещения).

Кроме этого, более 10 000 украинских военных прошли обучение в Германии, на что было потрачено около 282 миллионов евро. Дополнительные расходы, не учтенные в этих расчетах, связаны с медицинским лечением раненых украинских военных.

Напомним

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременными дебаты об участии военнослужащих бундесвера в возможной миротворческой миссии в Украине. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
bundesverБундесвер
leopard-2Леопард 2
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
iris-tИРИС-Т
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы