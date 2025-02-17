Німеччина передала Україні новий пакет зброї: що до нього увійшло
Київ • УНН
Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні, що включає дрони, артилерію та боєприпаси. Загальна сума військової підтримки від початку війни сягає 28 мільярдів євро.
Німеччина передала черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли дрони, самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси й ракети різних типів, а також інше озброєння та техніка. Про це повідомили в уряді Німеччини, передає УНН.
Озброєння, яке увійшло до нового пакета військової допомоги від Німеччини:
1. Транспортні засоби
- 56 транспортних засобів MRAP із захистом від засідок та мін.
- 8 автомобілів для охорони кордону.
2. Боєприпаси для бронетехніки
- Боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1.
- Боєприпаси для БМП Marder.
- 41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD.
3. Ракетне озброєння
- Ракети IRIS-T SLM.
- Ракети IRIS-T SLS.
4. Артилерія
- 4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
- 50 тисяч снарядів калібру 155 мм.
- 2 тисячі снарядів калібру 122 мм.
5. Дрони
- 300 дронів типу HF-1.
- 51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами.
- 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN.
- 29 розвідувальних дронів SONGBIRD.
- 14 розвідувальних дронів HORNET.
6. Техніка для розмінування
- 2 танки для розмінування WISENT 1.
- 16 мінних плугів.
7. Оптичне обладнання
- 645 лазерних далекомірів.
8. Стрілецька зброя та боєприпаси
- 74 тисячі патронів калібру 44 мм.
- 100 кулеметів MG5.
- 2 915 штурмових гвинтівок HK 416.
- 900 штурмових гвинтівок MK 556.
- 64 високоточні гвинтівки HLR 338 із 314 тисячами патронів.
- 20 гвинтівок CR 308.
- 73 штурмові гвинтівки AK-47.
- Понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.
Німеччина також передала техніку для розмінування, понад 600 лазерних далекомірів і машини для прикордонників, уточнили в уряді.
Німеччина систематично постачає Україні озброєння та військове обладнання. Допомога надходить двома шляхами:
• Передача техніки та зброї із запасів Бундесверу
• Фінансування закупівель військового обладнання у промисловості за рахунок урядових фондів на зміцнення безпеки
Загалом, з початку повномасштабної війни Німеччина вже надала або зобов’язалася надати військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.
Фінансування військової допомоги у 2024 році
У 2024 році Німеччина виділила близько 7,1 мільярда євро на підтримку України. Частина цих коштів спрямована на внески до Європейського фонду миру (EPF), з якого країни-члени ЄС можуть отримати компенсацію за надану військову допомогу.
Крім того, вже узгоджено фінансування на наступні роки на суму близько 6 мільярдів євро.
Витрати на військову допомогу у 2022–2023 роках:
• 2023 рік – близько 5 мільярдів євро
• 2022 рік – близько 1,6 мільярда євро
Також у перші два роки війни було виділено 2,9 мільярда євро на поставки, які надійдуть у період 2025–2028 років.
Передача техніки Бундесверу та навчання військових
З початку повномасштабного вторгнення росії Німеччина передала Україні військове обладнання на суму близько 5,2 мільярда євро (за оціночною вартістю заміщення).
Окрім цього, понад 10 000 українських військових пройшли навчання у Німеччині, на що було витрачено близько 282 мільйонів євро. Додаткові витрати, не враховані в цих розрахунках, пов’язані з медичним лікуванням поранених українських військових.
Нагадаємо
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає передчасними дебати щодо участі військовослужбовців бундесверу у можливій миротворчій місії в Україні.