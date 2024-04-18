Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО

Немецкая компания Diehl Defence, которая производит системы противовоздушной обороны, передаст Украине еще одну противоракетную систему IRIS-T для усиления ПВО. Об этом заявил руководитель оружейной компании Diehl Defence Гельмут Раух, который сейчас находится в Киеве с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, передает BILD, пишет УНН.

Детали

Во время ответа на вопросы журналистов они отметили важность поддержки Украины в будущем и сообщили о поставках нового комплекса IRIS-T.

Три наши системы уже находятся в Украине и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая - всего через несколько недель - отметил Гельмут Раух

Справочно

Зенитная система IRIS-T может сбивать самолеты, бронированные вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники. Основной производитель и продавец этих систем - немецкая военная компания Diehl.

Напомним

Президент Владимир Зеленский объявил, что Германия предоставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot, а также ведется работа над получением от Германии дополнительной системы IRIS-T и ракет для существующих систем ПВО.