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Германия и Франция настаивают на более агрессивном ответе на новые тарифы США – Bloomberg

Киев • УНН

 • 8110 просмотра

Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.

Германия и Франция настаивают на более агрессивном ответе на новые тарифы США – Bloomberg

Франция и Германия настаивают на более жесткой реакции на тарифные меры президента США Дональда Трампа, выступая за сильный ответ, который может усилить позицию ЕС на переговорах.

Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский Союз должен быть готов ответить такими вариантами, как нацеливание на американские технологии и услуги.

Отмечается, что в то время как Франция хочет достичь решения путем переговоров, правительство также настаивает на более жестком ответе. Один из собеседников на условиях анонимности заявил, что Париж хочет убедиться, что ЕС ответит всеми своими инструментами для защиты интересов Европейского Союза. 

Решение прошлой ночью можно сравнить с агрессивной войной против Украины. Масштаб и решимость ответа должны быть соответствующими

- заявил вице-канцлер Германии Роберт Габек журналистам в четверг в Берлине.

Представитель французского правительства Софи Примас заявила в эфире радио RTL, что Европейская комиссия, занимающаяся вопросами торговли в ЕС, может применить налог на цифровые услуги к американским компаниям до конца апреля. США имеют положительное сальдо торговли услугами с блоком, и такой шаг, вероятно, усилит напряженность в отношениях с президентом США.

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Как отмечает Bloomberg, введение общеевропейского налога потребует соглашения между 27 странами-членами. Так называемые взаимные тарифы Трампа направлены на все торговые барьеры, с которыми сталкивается американский экспорт за рубежом, такие как пошлины, внутренние правила и налоги.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС "держит много карт", включая ответные тарифы и нацеливание на американские сервисные и технологические компании.

ЕС является крупнейшим единым рынком в мире. Поэтому у нас есть все возможности отреагировать объединенно и решительно и показать, что у нас есть собственные инструменты для действий — и они будут использованы

- заявил в четверг в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Франция и другие страны призвали комиссию рассмотреть возможность использования "антипринудительного инструмента" блока — мощнейшего торгового инструмента ЕС, призванного нанести удар в ответ странам, использующим торговые и экономические меры принудительного характера.

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Так называемый "антипринудительный инструмент" никогда ранее не применялся и может привести к ограничениям торговли и услуг, а также определенных прав интеллектуальной собственности, прямых иностранных инвестиций и доступа к государственным закупкам. По словам другого чиновника, в ЕС растет обеспокоенность, поскольку американские коллеги не проявили интереса к решению путем переговоров.

Инструмент борьбы с принуждением является одним из вариантов, но считается инструментом крайней меры, учитывая вероятное чрезмерное влияние, которое он повлечет.

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Министры торговли ЕС должны встретиться 7 апреля, чтобы обсудить меры США и ответ ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала твердый и пропорциональный ответ на тарифы, но также отметила, что ЕС предпочел бы избежать конфронтации и найти решение путем переговоров в ближайшие недели.

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге заявил, что новый набор предложений в ответ возможен в течение месяца, сказал он Bloomberg TV, после первого набора контрмер, запланированных на середину апреля в ответ на уже объявленный Трампом 25% тариф на металлы.

Новые меры могут появиться после расследования убытков, причиненных сборами в ответ США. Сообщается, что комиссия работает над "перечнем условий" возможных уступок, которые она может сделать США, чтобы помочь достичь соглашения об отмене или сокращении пошлин. В перечне условий будут указаны области для переговоров по тарифам, взаимным инвестициям с США, а также смягчению определенных правил и стандартов.

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Дополнение

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Роберт Хабек
Дональд Трамп
Европейский Союз
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