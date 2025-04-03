Пошлины Трампа вызвали шквал критики: партнеры Вашингтона возмущены
Киев • УНН
Новые импортные пошлины США вызвали волну критики от торговых партнеров. Лидеры стран и бизнес заявили о негативных последствиях для мировой экономики.
Новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в среду, вызвали волну критики со стороны торговых партнеров Америки. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Лидеры ряда стран и представители бизнеса заявили об отрицательных последствиях такого шага для мировой экономики.
Премьер-министр Канады Марк Карни решительно осудил новые торговые ограничения, заявив, что его страна не оставит эти действия без ответа. По его словам, такие меры кардинально меняют правила международной торговли и угрожают экономической стабильности Северной Америки.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также выразила несогласие с решением США, назвав введение пошлин на товары из Европейского Союза неоправданным и контрпродуктивным шагом. Она предупредила, что эскалация торгового противостояния ослабит все вовлеченные стороны, подорвав сотрудничество между союзниками.
Отрицательную реакцию выразили и в Германии. Автомобильная ассоциация VDA подчеркнула, что решение американской администрации создает риски для немецких автопроизводителей, которые в значительной степени зависят от экспорта в США. В заявлении ассоциации подчеркивается, что такие действия приведут к потерям как для европейской, так и для американской экономики.
Обеспокоенность выразила и Южная Корея. Исполняющий обязанности президента Хан Дак Су заявил, что пошлины на южнокорейские автомобили могут нанести значительный удар по национальной промышленности. Он поручил правительству разработать меры поддержки компаний, которые могут пострадать от новых ограничений.
Тем временем в Бразилии Конгресс принял закон, дающий стране возможность применять соответствующие ответные меры на действия США. Законодатели подчеркнули, что национальная экономика должна иметь механизмы защиты от таких решений.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране с целью улучшения экономической ситуации и укрепления национальной безопасности. Согласно новому указу, вводятся новые тарифы на импорт товаров, что позволит повысить конкурентоспособность США на международной арене и защитить американских производителей и работников.
Южная Корея реагирует на пошлины США: поддержка автопрома и переговоры03.04.25, 04:12 • 4198 просмотров