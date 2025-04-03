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Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

Київ • УНН

 • 69071 перегляди

Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

Нові імпортні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом у середу, викликали хвилю критики з боку торговельних партнерів Америки. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Лідери низки країн та представники бізнесу заявили про негативні наслідки такого кроку для світової економіки.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні рішуче засудив нові торговельні обмеження, заявивши, що його країна не залишить ці дії без відповіді. За його словами, такі заходи кардинально змінюють правила міжнародної торгівлі та загрожують економічній стабільності Північної Америки.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні також висловила незгоду з рішенням США, назвавши введення мит на товари з Європейського Союзу невиправданим та контрпродуктивним кроком. Вона попередила, що ескалація торговельного протистояння ослабить усі залучені сторони, підірвавши співпрацю між союзниками.

Негативну реакцію висловили й у Німеччині. Автомобільна асоціація VDA наголосила, що рішення американської адміністрації створює ризики для німецьких автовиробників, які значною мірою залежать від експорту до США. У заяві асоціації підкреслюється, що такі дії призведуть до втрат як для європейської, так і для американської економіки.

Стурбованість висловила й Південна Корея. Виконувач обов’язків президента Хан Дак Су заявив, що мита на південнокорейські автомобілі можуть завдати значного удару по національній промисловості. Він доручив уряду розробити заходи підтримки компаній, які можуть постраждати від нових обмежень.

Тим часом у Бразилії Конгрес ухвалив закон, що дає країні можливість застосовувати відповідні заходи у відповідь на дії США. Законодавці наголосили, що національна економіка повинна мати механізми захисту від таких рішень.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні з метою поліпшення економічної ситуації та зміцнення національної безпеки. Відповідно до нового указу, запроваджуються нові тарифи на імпорт товарів, що дозволить підвищити конкурентоспроможність США на міжнародній арені та захистити американських виробників і працівників.

Південна Корея реагує на мита США: підтримка автопрому та переговори03.04.25, 04:12 • 4244 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Хан Док-су
Марк Карні
Джорджа Мелоні
Бразилія
Дональд Трамп
Європейський Союз
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