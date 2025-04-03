Південна Корея реагує на мита США: підтримка автопрому та переговори
Київ • УНН
Сеул готується до економічних викликів після оголошення США нових мит. Прем'єр-міністр Хан Дак Су доручив підтримати постраждалі галузі та активізувати переговори з Вашингтоном.
Південна Корея реагує на нові мита США. Про це повідомляє AP , передає УНН.
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Сеул готується до жорстких економічних викликів після оголошення Сполученими Штатами нових тарифів на імпорт. Виконуючий обов’язки лідера Південної Кореї прем'єр-міністр Хан Дак Су під час екстреного урядового засідання наголосив на необхідності негайних дій для підтримки постраждалих галузей, зокрема автомобільної промисловості.
Він доручив урядовцям тісно співпрацювати з бізнес-спільнотою для оцінки наслідків запроваджених 25% мит та активізувати дипломатичні зусилля у переговорах з Вашингтоном. Міністерство торгівлі підтвердило, що влада зробить усе можливе для мінімізації економічних втрат.
Ці рішення ухвалюються на тлі політичної нестабільності в країні – прем'єр-міністр тимчасово виконує обов'язки глави держави після імпічменту президента Юн Сук Йоля через запровадження воєнного стану. Експерти попереджають, що нові торговельні бар'єри можуть суттєво вплинути на економіку країни, що залежить від експорту, а уряду доведеться шукати шляхи для пом’якшення наслідків торговельного протистояння.
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