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Південна Корея реагує на мита США: підтримка автопрому та переговори

Київ • УНН

 • 4196 перегляди

Сеул готується до економічних викликів після оголошення США нових мит. Прем'єр-міністр Хан Дак Су доручив підтримати постраждалі галузі та активізувати переговори з Вашингтоном.

Південна Корея реагує на мита США: підтримка автопрому та переговори

Південна Корея реагує на нові мита США. Про це повідомляє AP , передає УНН.

Деталі

Сеул готується до жорстких економічних викликів після оголошення Сполученими Штатами нових тарифів на імпорт. Виконуючий обов’язки лідера Південної Кореї прем'єр-міністр Хан Дак Су під час екстреного урядового засідання наголосив на необхідності негайних дій для підтримки постраждалих галузей, зокрема автомобільної промисловості. 

Він доручив урядовцям тісно співпрацювати з бізнес-спільнотою для оцінки наслідків запроваджених 25% мит та активізувати дипломатичні зусилля у переговорах з Вашингтоном. Міністерство торгівлі підтвердило, що влада зробить усе можливе для мінімізації економічних втрат. 

Ці рішення ухвалюються на тлі політичної нестабільності в країні – прем'єр-міністр тимчасово виконує обов'язки глави держави після імпічменту президента Юн Сук Йоля через запровадження воєнного стану. Експерти попереджають, що нові торговельні бар'єри можуть суттєво вплинути на економіку країни, що залежить від експорту, а уряду доведеться шукати шляхи для пом’якшення наслідків торговельного протистояння.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список02.04.25, 23:46 • 10280 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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