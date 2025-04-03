Южная Корея реагирует на пошлины США: поддержка автопрома и переговоры
Киев • УНН
Сеул готовится к экономическим вызовам после объявления США новых пошлин. Премьер-министр Хан Дак Су поручил поддержать пострадавшие отрасли и активизировать переговоры с Вашингтоном.
Южная Корея реагирует на новые пошлины США. Об этом сообщает AP , передает УНН.
Детали
Сеул готовится к жестким экономическим вызовам после объявления Соединенными Штатами новых тарифов на импорт. Исполняющий обязанности лидера Южной Кореи премьер-министр Хан Дак Су во время экстренного правительственного заседания отметил необходимость немедленных действий для поддержки пострадавших отраслей, в частности автомобильной промышленности.
Он поручил чиновникам тесно сотрудничать с бизнес-сообществом для оценки последствий введенных 25% пошлин и активизировать дипломатические усилия в переговорах с Вашингтоном. Министерство торговли подтвердило, что власти сделают все возможное для минимизации экономических потерь.
Эти решения принимаются на фоне политической нестабильности в стране – премьер-министр временно исполняет обязанности главы государства после импичмента президента Юн Сук Йоля из-за введения военного положения. Эксперты предупреждают, что новые торговые барьеры могут существенно повлиять на экономику страны, зависящей от экспорта, а правительству придется искать пути для смягчения последствий торгового противостояния.
Напомним
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