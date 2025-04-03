Южная Корея реагирует на пошлины США: поддержка автопрома и переговоры

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 14110 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 103117 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 166302 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104925 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341749 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172952 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144463 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 196020 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124708 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108117 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 46073 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 158112 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36577 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83559 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22184 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 14110 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83576 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 103117 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 166302 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 158126 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19807 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22197 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36588 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 46087 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135496 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Южная Корея реагирует на пошлины США: поддержка автопрома и переговоры

Киев • УНН

 • 4202 просмотра

Сеул готовится к экономическим вызовам после объявления США новых пошлин. Премьер-министр Хан Дак Су поручил поддержать пострадавшие отрасли и активизировать переговоры с Вашингтоном.

Южная Корея реагирует на пошлины США: поддержка автопрома и переговоры

Южная Корея реагирует на новые пошлины США. Об этом сообщает AP , передает УНН.

Детали

Сеул готовится к жестким экономическим вызовам после объявления Соединенными Штатами новых тарифов на импорт. Исполняющий обязанности лидера Южной Кореи премьер-министр Хан Дак Су во время экстренного правительственного заседания отметил необходимость немедленных действий для поддержки пострадавших отраслей, в частности автомобильной промышленности. 

Он поручил чиновникам тесно сотрудничать с бизнес-сообществом для оценки последствий введенных 25% пошлин и активизировать дипломатические усилия в переговорах с Вашингтоном. Министерство торговли подтвердило, что власти сделают все возможное для минимизации экономических потерь. 

Эти решения принимаются на фоне политической нестабильности в стране – премьер-министр временно исполняет обязанности главы государства после импичмента президента Юн Сук Йоля из-за введения военного положения. Эксперты предупреждают, что новые торговые барьеры могут существенно повлиять на экономику страны, зависящей от экспорта, а правительству придется искать пути для смягчения последствий торгового противостояния.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%

Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список02.04.25, 23:46 • 10283 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Хан Дóк-су
Юн Сок Ёль
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Южная Корея
Великобритания
Китай
Соединенные Штаты
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95