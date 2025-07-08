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9 июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе – синоптик

Киев • УНН

 • 37 просмотра

9 июля в Украине ожидается аномальная жара до +39 градусов в большинстве регионов. На западе, Житомирщине и Винницкой области прогнозируются дожди, грозы и град.

9 июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе – синоптик

Завтра, 9 июля, температура воздуха в южных, восточных и в большинстве центральных областей достигнет отметки +33+39 градусов. Немного прохладнее будет на Западе, Житомирщине и Винниччине. В то же время там возможны дожди и грозы, местами с градом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

9 июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе. Карта. Но и контрастной. В западных областях, на Житомирщине, Винниччине температура воздуха составит комфортные +21+28 градусов. А на востоке, юге и в большинстве центральных областей и в дальнейшем будет печь +33+39 градусов

- сообщила она.

Диденко отметила, что на севере Украины также будет преобладать жаркая погода. Днем там ожидается +30+34 градуса.

Дожди и грозы из-за деятельности циклона и атмосферного фронта пройдут 9-го июля на западе, севере плюс Винниччина. Дожди кратковременно будут переходить в сильные ливни. Возможен шквал и град, осторожно

- предупредила синоптик.

Она добавила, что в столице 9 июля также прогнозируется жара +30+33 градуса. Вечером также возможен дождь с грозой. Диденко обещает, что жара "ослабнет 11-12 июля".

Однако в восточной части Украины - она продлится и составит +35+39, местами до +40 градусов.

"В видимой синоптической перспективе так и будет - сдержаннее на западе, жарко на востоке. Июль старается всем угодить, он это видит по-своему, а мы подстраиваемся))" - подытожила Диденко.

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Алена Уткина

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Европа
Украина
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