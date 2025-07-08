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В жару запрещено оставлять животных в авто: киевлянам напомнили о штрафах

Киев • УНН

 • 250 просмотра

КГГА напоминает об опасности оставления животных в автомобилях во время жары, что может привести к перегреву и гибели. За нарушение предусмотрены штрафы от 3400 до 5950 грн, а также возможна конфискация животного или лишение свободы.

В жару запрещено оставлять животных в авто: киевлянам напомнили о штрафах

В жаркую погоду салон автомобиля может стать смертельно опасным для вашего питомца. Даже когда машина припаркована в тени, температура внутри быстро повышается, что грозит животному перегревом, обезвоживанием или даже гибелью. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

В жаркие дни салон машины может превратиться в ловушку для вашего питомца. Даже в тени температура внутри авто стремительно растет. Это может привести к перегреву, обезвоживанию или даже смерти животного.

- говорится в сообщении.

Большинство животных не способны эффективно охлаждаться в душном пространстве, ведь терморегуляция происходит через ускоренное дыхание, которое не работает в раскаленном авто.

Наказание за оставление животного:

  • штраф – от 3 400 до 5 950 грн;
    • в более тяжелых случаях – ограничение или лишение свободы до 3 лет;
      • возможна конфискация животного.

        Отмечается, что в столичных парках и скверах обустроили поилки для животных. Они будут работать до конца октября.

        Берегите тех, кто не может себя защитить

        - добавили в КГГА.

        Как пережить аномально высокую жару без вреда для здоровья: рекомендации Минздрава08.07.25, 10:46 • 695 просмотров

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ОбществоКиев
        Киевская городская государственная администрация
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