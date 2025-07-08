В жару запрещено оставлять животных в авто: киевлянам напомнили о штрафах
Киев • УНН
КГГА напоминает об опасности оставления животных в автомобилях во время жары, что может привести к перегреву и гибели. За нарушение предусмотрены штрафы от 3400 до 5950 грн, а также возможна конфискация животного или лишение свободы.
В жаркую погоду салон автомобиля может стать смертельно опасным для вашего питомца. Даже когда машина припаркована в тени, температура внутри быстро повышается, что грозит животному перегревом, обезвоживанием или даже гибелью. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.
В жаркие дни салон машины может превратиться в ловушку для вашего питомца. Даже в тени температура внутри авто стремительно растет. Это может привести к перегреву, обезвоживанию или даже смерти животного.
Большинство животных не способны эффективно охлаждаться в душном пространстве, ведь терморегуляция происходит через ускоренное дыхание, которое не работает в раскаленном авто.
Наказание за оставление животного:
- штраф – от 3 400 до 5 950 грн;
- в более тяжелых случаях – ограничение или лишение свободы до 3 лет;
- возможна конфискация животного.
Отмечается, что в столичных парках и скверах обустроили поилки для животных. Они будут работать до конца октября.
Берегите тех, кто не может себя защитить
Как пережить аномально высокую жару без вреда для здоровья: рекомендации Минздрава08.07.25, 10:46 • 695 просмотров