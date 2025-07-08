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Как пережить аномально высокую жару без вреда для здоровья: рекомендации Минздрава

Киев • УНН

 • 313 просмотра

Министерство здравоохранения Украины дает рекомендации по безопасному переживанию аномально высоких температур, превышающих +30°C. Советы включают правила питьевого режима, питания, поведения на солнце и в помещениях, а также особенности работы на открытом воздухе.

Как пережить аномально высокую жару без вреда для здоровья: рекомендации Минздрава

В Украине в последние дни температура превысила отметку +30°C. В ближайшее время украинцев ожидает еще не один жаркий день. Стоит помнить, что высокая температура может негативно влиять на здоровье, особенно у пожилых людей, детей, беременных и тех, кто имеет физические заболевания. Министерство здравоохранения дает советы, как уберечься от жары, пишет УНН.

Как защититься от воздействия высоких температур

  • Стоит пить больше воды, причем делать это регулярно, а не ждать наступления жажды. Стоит воздержаться от алкоголя, сладких или кофеиносодержащих напитков.
    • Употреблять легкую пищу, которая содержит много жидкости. Ешьте овощи, фрукты, салаты и нежирные белковые блюда. Нужно избегать тяжелой и жирной пищи, а также уменьшить потребление соли и переработанных продуктов (колбасных изделий, консервации, хлебобулочных).
      • Нужно избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00. Если нужно выйти на улицу, то необходимо надеть шляпу, светлую свободную одежду из натуральных тканей и пользоваться солнцезащитным кремом широкого спектра действия с SPF 30 или выше.
        • Сохранять прохладу дома. Для этого необходимо закрыть и зашторить окна в дневное время, проветрить помещение рано утром, вечером и ночью. Если пользуетесь кондиционером, не устанавливайте сразу слишком низкую температуру. Снижать ее стоит постепенно.
          • Необходимо охлаждать тело. Можно прикладывать прохладные компрессы к запястьям, шее или лбу. Освежающий душ - также хорошая идея.
            • Ограничить двигательную активность. Если есть дела, которые требуют физических усилий, то лучше планировать их на утренние или вечерние часы.

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              Как пережить жару на работе: советы для работников, которые работают на улице

              При температуре более +28 °C суммарная продолжительность работы не должна превышать 4–5 часов за одну смену. Очень важно уделять внимание отдыху: работать по 15–20 минут, после чего делать минимум 10-минутные перерывы в прохладном месте.

              Во время перерыва нужно обязательно отдыхать в помещениях, где не холоднее +25 °C, разница между температурой на улице — не более 7°C. Иными словами, если на улице температура воздуха +32 °C, то в помещении отдыха температура должна быть не ниже +25°C. Это обусловлено тем, что резкий перепад температур повышает риск сердечных приступов.

              Всегда помните, что температура более +37 °C считается экстремальной, и выполнять работы на открытом воздухе при такой температуре не рекомендуется. Лучше переносить время работы на утренние или вечерние часы.

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              В Минздраве также напоминают, что необходимо соблюдать правильный питьевой режим: пить часто и небольшими порциями. Стоит отдавать предпочтение минеральной щелочной воде, сокам, витаминизированным напиткам. Во время физической работы при температуре более +28 °C необходимо употребить не менее 0,5 л воды в час.

              Чтобы улучшить микроклимат в офисе нужно:

              • использовать жалюзи или светоотражающие пленки на окна;
                • включать кондиционеры, но избегать значительной разницы с температурой воздуха вне кондиционируемого помещения;
                  • максимально использовать естественную вентиляцию;
                    • предусмотрите регулярные перерывы для отдыха.

                      Помните: категорически запрещено оставлять детей и животных в машине. Температура внутри автомобиля в жару может подняться до опасных температур уже за очень короткое время, даже с немного приоткрытыми окнами или включенным кондиционером.

                      Это смертельно опасно. Поэтому даже на минуту не оставляйте ребенка или животное в автомобиле! Если видите оставленного в авто ребенка или животное во время жары - немедленно вызывайте полицию или спасателей

                      - предупредили в Минздраве.

                      Будьте внимательны к другим

                      "Поговорите с пожилыми родственниками или соседями — убедитесь, что они соблюдают простые правила безопасности. Иногда обычное внимание может спасти жизнь", - рассказали в Минздраве.

                      Также в Минздраве сообщили, что если вы видите человека, которому плохо, — ему стоит помочь найти тень или прохладное место, предложить воду и вызвать медицинскую помощь при необходимости.

                      "Жара — это испытание для организма, но с правильным подходом ее можно пережить безопасно. Берегите себя и напоминайте другим об этих простых правилах", - подытожили в Минздраве.

                      Как помочь животным в часы жары: напоминает Патрульная полиция04.07.25, 14:53 • 888 просмотров

                      Павел Зинченко

                      Павел Зинченко

                      ОбществоЗдоровьеЛайфхак
                      Украина
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                      Gas TTF
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