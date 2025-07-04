Как помочь животным в часы жары: напоминает Патрульная полиция
Киев • УНН
Патрульная полиция призывает помогать животным в жару, оставляя воду и еду в тени. Владельцам животных советуют не оставлять их в авто и не выгуливать в пиковые часы жары.
Столбики термометров уже выше +30 °C, и если вы являетесь владельцем "хвостатого" товарища, важно вовремя предотвратить перегрев и обезвоживание. О несложных советах помощи "пушистикам" передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Патрульной Полиции.
Детали
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся выше +30 °C. Специалисты советуют не терять бдительность в вопросах помощи животным.
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- Найдите безопасное и тихое место, где можно оставить емкость с водой.
- Поставьте миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась.
- Регулярно пополняйте запас воды.
- По возможности оставляйте для животных еду.
Также, чтобы предотвратить перегрев, обезвоживание и, в целом, помочь животным легче пережить жару, рекомендуют:
- никогда не оставляйте животных в автомобиле даже в незначительную жару;
- не выпускайте животных на улицу в пиковые часы жары — лучше оставляйте их в прохладном помещении;
- планируя прогулку, берите с собой достаточное количество прохладной воды для своего питомца;
- не оставляйте хвостиков на прямом солнце — выбирайте для отдыха затененные места.
Напомним
Патрульная полиция Киева призвала помогать бездомным животным в жару, оставляя для них воду. Также советуют владельцам животных не выгуливать их в пиковые часы жары.