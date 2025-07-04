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Как помочь животным в часы жары: напоминает Патрульная полиция

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Патрульная полиция призывает помогать животным в жару, оставляя воду и еду в тени. Владельцам животных советуют не оставлять их в авто и не выгуливать в пиковые часы жары.

Как помочь животным в часы жары: напоминает Патрульная полиция

Столбики термометров уже выше +30 °C, и если вы являетесь владельцем "хвостатого" товарища, важно вовремя предотвратить перегрев и обезвоживание. О несложных советах помощи "пушистикам" передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Патрульной Полиции.

Детали

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся выше +30 °C. Специалисты советуют не терять бдительность в вопросах помощи животным.

Не будьте равнодушными — позаботьтесь о четвероногих друзьях

  1. Найдите безопасное и тихое место, где можно оставить емкость с водой.
    1. Поставьте миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась.
      1. Регулярно пополняйте запас воды.
        1. По возможности оставляйте для животных еду.

          Также, чтобы предотвратить перегрев, обезвоживание и, в целом, помочь животным легче пережить жару, рекомендуют:

          • никогда не оставляйте животных в автомобиле даже в незначительную жару;
            • не выпускайте животных на улицу в пиковые часы жары — лучше оставляйте их в прохладном помещении;
              • планируя прогулку, берите с собой достаточное количество прохладной воды для своего питомца;
                • не оставляйте хвостиков на прямом солнце — выбирайте для отдыха затененные места.

                  Напомним

                  Патрульная полиция Киева призвала помогать бездомным животным в жару, оставляя для них воду. Также советуют владельцам животных не выгуливать их в пиковые часы жары.

                  Игорь Тележников

                  Игорь Тележников

                  ЗдоровьеЛайфхак
                  Национальная полиция Украины
                  Киев
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