Как помочь животным в часы жары: напоминает Патрульная полиция

Столбики термометров уже выше +30 °C, и если вы являетесь владельцем "хвостатого" товарища, важно вовремя предотвратить перегрев и обезвоживание. О несложных советах помощи "пушистикам" передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Патрульной Полиции.

Детали

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся выше +30 °C. Специалисты советуют не терять бдительность в вопросах помощи животным.

Не будьте равнодушными — позаботьтесь о четвероногих друзьях

Найдите безопасное и тихое место, где можно оставить емкость с водой. Поставьте миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась. Регулярно пополняйте запас воды. По возможности оставляйте для животных еду.

Также, чтобы предотвратить перегрев, обезвоживание и, в целом, помочь животным легче пережить жару, рекомендуют:

никогда не оставляйте животных в автомобиле даже в незначительную жару;

не выпускайте животных на улицу в пиковые часы жары — лучше оставляйте их в прохладном помещении;

планируя прогулку, берите с собой достаточное количество прохладной воды для своего питомца;

не оставляйте хвостиков на прямом солнце — выбирайте для отдыха затененные места.

Напомним

Патрульная полиция Киева призвала помогать бездомным животным в жару, оставляя для них воду. Также советуют владельцам животных не выгуливать их в пиковые часы жары.