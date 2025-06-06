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Небезпечна спека: українців закликали залишати на вулиці воду безпритульним тваринам

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Патрульна поліція Києва закликала допомагати безпритульним тваринам у спеку, залишаючи для них воду. Також радять власникам тварин не вигулювати їх у пікові години спеки.

Небезпечна спека: українців закликали залишати на вулиці воду безпритульним тваринам

Патрульна поліція закликала киян допомагати безпритульним тваринам у спекотні дні та залишати для них воду у доступних місцях. Це не вимагає витрат та багато особистого часу, зате може стати справжнім порятунком для чотирилапих і птахів. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Деталі

У патрульні поліції зібрали поради для небайдужих, які готові подбати про воду для "хвостиків. 

Для облаштування тимчасових поїлок:

  • знайдіть безпечне та тихе місце, де можна залишити ємність з водою;
    • залиште миску в тіні, щоб рідина менше випаровувалася;
      • регулярно поповнюйте запаси води;
        • за можливості поруч з ємністю з водою залишайте тваринам їжу.

          У таку спеку собака навряд чи проживе без води понад двох-трьох діб – ветеринар18.07.24, 16:27 • 112537 переглядiв

          Якщо ж ви є власником тварини:

          • ніколи не залишайте тварин в автомобілі під час спеки;
            • не випускайте тварин на вулицю в піковий період спеки, краще залишайте їх у прохолодному приміщенні;
              • плануючи прогулянку, беріть із собою достатню кількість прохолодної води для вашої тваринки;
                • не залишайте хвостиків на прямому сонці та вибирайте для відпочинку прохолодні місця.

                  Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, ви зможете запобігти перегріву та зневодненню пухнастиків і допоможете тваринам пережити спеку

                  Закликаємо всіх допомагати вуличним тваринам у таку спеку, та залишати для них воду у доступних місцях - UАnimals17.07.24, 11:15 • 101004 перегляди

                  Лілія Набока

                  Лілія Набока

                  СуспільствоПогода та довкілля
                  Kyiv
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