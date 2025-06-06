Небезпечна спека: українців закликали залишати на вулиці воду безпритульним тваринам
Київ • УНН
Патрульна поліція Києва закликала допомагати безпритульним тваринам у спеку, залишаючи для них воду. Також радять власникам тварин не вигулювати їх у пікові години спеки.
Патрульна поліція закликала киян допомагати безпритульним тваринам у спекотні дні та залишати для них воду у доступних місцях. Це не вимагає витрат та багато особистого часу, зате може стати справжнім порятунком для чотирилапих і птахів. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Деталі
У патрульні поліції зібрали поради для небайдужих, які готові подбати про воду для "хвостиків.
Для облаштування тимчасових поїлок:
- знайдіть безпечне та тихе місце, де можна залишити ємність з водою;
- залиште миску в тіні, щоб рідина менше випаровувалася;
- регулярно поповнюйте запаси води;
- за можливості поруч з ємністю з водою залишайте тваринам їжу.
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Якщо ж ви є власником тварини:
- ніколи не залишайте тварин в автомобілі під час спеки;
- не випускайте тварин на вулицю в піковий період спеки, краще залишайте їх у прохолодному приміщенні;
- плануючи прогулянку, беріть із собою достатню кількість прохолодної води для вашої тваринки;
- не залишайте хвостиків на прямому сонці та вибирайте для відпочинку прохолодні місця.
Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, ви зможете запобігти перегріву та зневодненню пухнастиків і допоможете тваринам пережити спеку
Закликаємо всіх допомагати вуличним тваринам у таку спеку, та залишати для них воду у доступних місцях - UАnimals17.07.24, 11:15 • 101004 перегляди