Небезпечна спека: українців закликали залишати на вулиці воду безпритульним тваринам

Патрульна поліція закликала киян допомагати безпритульним тваринам у спекотні дні та залишати для них воду у доступних місцях. Це не вимагає витрат та багато особистого часу, зате може стати справжнім порятунком для чотирилапих і птахів. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Деталі

У патрульні поліції зібрали поради для небайдужих, які готові подбати про воду для "хвостиків.

Для облаштування тимчасових поїлок:

знайдіть безпечне та тихе місце, де можна залишити ємність з водою;

залиште миску в тіні, щоб рідина менше випаровувалася;

регулярно поповнюйте запаси води;

за можливості поруч з ємністю з водою залишайте тваринам їжу.

У таку спеку собака навряд чи проживе без води понад двох-трьох діб – ветеринар

Якщо ж ви є власником тварини:

ніколи не залишайте тварин в автомобілі під час спеки;

не випускайте тварин на вулицю в піковий період спеки, краще залишайте їх у прохолодному приміщенні;

плануючи прогулянку, беріть із собою достатню кількість прохолодної води для вашої тваринки;

не залишайте хвостиків на прямому сонці та вибирайте для відпочинку прохолодні місця.

Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, ви зможете запобігти перегріву та зневодненню пухнастиків і допоможете тваринам пережити спеку

Закликаємо всіх допомагати вуличним тваринам у таку спеку, та залишати для них воду у доступних місцях - UАnimals