Опасная жара: украинцев призвали оставлять на улице воду бездомным животным

Патрульная полиция призвала киевлян помогать бездомным животным в жаркие дни и оставлять для них воду в доступных местах. Это не требует затрат и много личного времени, зато может стать настоящим спасением для четвероногих и птиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Детали

В патрульной полиции собрали советы для неравнодушных, которые готовы позаботиться о воде для "хвостиков.

Для обустройства временных поилок:

найдите безопасное и тихое место, где можно оставить емкость с водой;

оставьте миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась;

регулярно пополняйте запасы воды;

по возможности рядом с емкостью с водой оставляйте животным еду.

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Если же вы являетесь владельцем животного:

никогда не оставляйте животных в автомобиле во время жары;

не выпускайте животных на улицу в пиковый период жары, лучше оставляйте их в прохладном помещении;

планируя прогулку, берите с собой достаточное количество прохладной воды для вашего животного;

не оставляйте хвостиков на прямом солнце и выбирайте для отдыха прохладные места.

Придерживаясь этих несложных рекомендаций, вы сможете предотвратить перегрев и обезвоживание пушистиков и поможете животным пережить жару

Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals