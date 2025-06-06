Опасная жара: украинцев призвали оставлять на улице воду бездомным животным
Киев • УНН
Патрульная полиция Киева призвала помогать бездомным животным в жару, оставляя для них воду. Также советуют владельцам животных не выгуливать их в пиковые часы жары.
Патрульная полиция призвала киевлян помогать бездомным животным в жаркие дни и оставлять для них воду в доступных местах. Это не требует затрат и много личного времени, зато может стать настоящим спасением для четвероногих и птиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Детали
В патрульной полиции собрали советы для неравнодушных, которые готовы позаботиться о воде для "хвостиков.
Для обустройства временных поилок:
- найдите безопасное и тихое место, где можно оставить емкость с водой;
- оставьте миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась;
- регулярно пополняйте запасы воды;
- по возможности рядом с емкостью с водой оставляйте животным еду.
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Если же вы являетесь владельцем животного:
- никогда не оставляйте животных в автомобиле во время жары;
- не выпускайте животных на улицу в пиковый период жары, лучше оставляйте их в прохладном помещении;
- планируя прогулку, берите с собой достаточное количество прохладной воды для вашего животного;
- не оставляйте хвостиков на прямом солнце и выбирайте для отдыха прохладные места.
Придерживаясь этих несложных рекомендаций, вы сможете предотвратить перегрев и обезвоживание пушистиков и поможете животным пережить жару
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