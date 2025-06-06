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Опасная жара: украинцев призвали оставлять на улице воду бездомным животным

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Патрульная полиция Киева призвала помогать бездомным животным в жару, оставляя для них воду. Также советуют владельцам животных не выгуливать их в пиковые часы жары.

Опасная жара: украинцев призвали оставлять на улице воду бездомным животным

Патрульная полиция призвала киевлян помогать бездомным животным в жаркие дни и оставлять для них воду в доступных местах. Это не требует затрат и много личного времени, зато может стать настоящим спасением для четвероногих и птиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Детали

В патрульной полиции собрали советы для неравнодушных, которые готовы позаботиться о воде для "хвостиков. 

Для обустройства временных поилок:

  • найдите безопасное и тихое место, где можно оставить емкость с водой;
    • оставьте миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась;
      • регулярно пополняйте запасы воды;
        • по возможности рядом с емкостью с водой оставляйте животным еду.

          В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар18.07.24, 16:27 • 112537 просмотров

          Если же вы являетесь владельцем животного:

          • никогда не оставляйте животных в автомобиле во время жары;
            • не выпускайте животных на улицу в пиковый период жары, лучше оставляйте их в прохладном помещении;
              • планируя прогулку, берите с собой достаточное количество прохладной воды для вашего животного;
                • не оставляйте хвостиков на прямом солнце и выбирайте для отдыха прохладные места.

                  Придерживаясь этих несложных рекомендаций, вы сможете предотвратить перегрев и обезвоживание пушистиков и поможете животным пережить жару

                  Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals17.07.24, 11:15 • 101004 просмотра

                  Лилия Набока

                  Лилия Набока

                  ОбществоПогода и окружающая среда
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