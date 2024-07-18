В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Жара, которая сейчас царит в большинстве регионов Украины, представляет большую опасность для собак, ведь эти животные не могут жить без воды более двух-трех суток. Поэтому собак, особенно уличных, обязательно надо обеспечивать водой. Об этом рассказал ветеринарный врач Эдуард Котляров в комментарии УНН.

По его словам, в такую жаркую погоду именно собаки требуют особого внимания, ведь котам и птицам легче найти себе источник воды.

Собака в такую жару без воды вряд ли проживет более двух-трех суток. Коты на несколько дней дольше из-за особенностей функционирования мочевыделительной системы - пояснил Эдуард Котляров.

Он также отметил, что в такую жару невероятно важно позаботиться обо всех животных, которые есть вокруг, и обеспечить их питьевой водой.

Побуждать (котов, собак - ред.) пить воду не нужно, рекомендуется показать животному, что вода находится в безопасном месте и периодически ее там пополняют. Важно, чтобы она не заканчивалась полностью, потому что животное может больше туда не вернуться за ней. Собакам на улице можно предлагать обычную столовую негазированную воду из одноразовых тарелочек или стаканчиков. Иногда люди поят собак даже с рук, но это может быть не очень безопасно с уличной собакой - отметил ветеринар.

Дополнительно

Движение UАnimals призвало всех неравнодушных помогать уличным животным в такую жару и оставлять для них воду в доступных местах, а также поддержало инициативу Броваров, где во многих точках города расставили поилки с водой для животных.

Напомним

В Броварах коммунальщики расставили поилки с водой для животных, чтобы они меньше страдали от жары.

"Благодарен работникам КП "Бровары-Благоустройство" за инициативу и установку в парках, скверах и на некоторых придомовых территориях поилок с водой для уличных животных. Надеемся на отзывчивость и сознательность наших жителей. Возможно, именно эта капля воды будет спасительной для тех, кто не может о себе позаботиться", - отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко.