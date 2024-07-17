Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals

Зоозащитники призывают всех неравнодушных помогать уличным животным в такую жару и оставлять для них воду в доступных местах. Также поддерживают инициативу Броваров, где во многих точках города расставили поилки с водой для животных. Об этом сообщила представитель движения UАnimals Ольга Чевганюк в комментарии УНН.

Детали

"Мы призываем всех оставлять воду для животных, потому что, на самом деле, в плане того, чтобы где-то спрятаться, животные справляются: они находят какие-то подвалы, другие прохладные места. А вот чего они не могут сделать, так это найти воду, и это проблема для животных в такую погоду - свежая питьевая вода. Поэтому призываем всех брать с собой бутылку питьевой воды, какую-то тарелочку и оставлять животным", - отметила Ольга Чевганюк.

Добавила, что животным может стать плохо от такой жары. Это проявляется в вялости, учащении дыхания и высокой температуре тела. При таких симптомах надо поместить животное в прохладное место, полить область живота и пах холодной водой, и положить полотенце на голову. И, конечно, вызвать ветеринара, или доставить животное в ветклинику.

Также Ольга Чевганюк положительно оценила, что в Броварах по инициативе городских властей во многих точках города расставили поилки с водой для животных.

"Это хорошая инициатива, мы ее одобряем. Если на локальном уровне организации или государственные органы захотят такое сделать, то мы абсолютно это поддержим", - сообщила представительница движения UАnimals.

Напомним

В Броварах коммунальщики расставили поилки с водой для животных, чтобы они меньше страдали от жары.

"Благодарен работникам КП "Бровары-Благоустройство" за инициативу и установку в парках, скверах и на некоторых придомовых территориях поилок с водой для уличных животных. Надеемся на отзывчивость и сознательность наших жителей. Возможно, именно эта капля воды будет спасительной для тех, кто не может о себе позаботиться", - отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко.