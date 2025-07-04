Як допомогти тваринам у години спеки: нагадує Патрульна поліція
Київ • УНН
Патрульна поліція закликає допомагати тваринам у спеку, залишаючи воду та їжу в затінку. Власникам тварин радять не залишати їх у авто та не вигулювати в пікові години спеки.
Стовпчики термометрів вже вище +30 °C, і якщо ви є власником "хвостатого" товариша, - важливо вчасно запобігти перегріванню та зневодненню. Про нескладні поради допомоги "пухнастикам" передає УНН, із посиланням на допис пресслужби Патрульної Поліції.
Деталі
За прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчики термометрів піднімуться вище +30 °C. Фахівці радять не втрачати пильність у питаннях допомоги тваринам
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- Знайдіть безпечне та тихе місце, де можна залишити ємність із водою.
- Поставте миску в затінку, щоб рідина менше випаровувалася.
- Регулярно поповнюйте запас води.
- За можливості залишайте для тварин їжу.
Також, щоб запобігти перегріванню, зневодненню і, загалом, допомогти тваринам легше пережити спеку, рекомендують:
- ніколи не залишайте тварин у автомобілі під час навіть незначної спеки;
- не випускайте тварин на вулицю в пікові години спеки — краще залишайте їх у прохолодному приміщенні;
- плануючи прогулянку, беріть із собою достатню кількість прохолодної води для свого улюбленця;
- не залишайте хвостиків на прямому сонці — вибирайте для відпочинку затінені місця.
Нагадаємо
Патрульна поліція Києва закликала допомагати безпритульним тваринам у спеку, залишаючи для них воду. Також радять власникам тварин не вигулювати їх у пікові години спеки.