Як допомогти тваринам у години спеки: нагадує Патрульна поліція

Стовпчики термометрів вже вище +30 °C, і якщо ви є власником "хвостатого" товариша, - важливо вчасно запобігти перегріванню та зневодненню. Про нескладні поради допомоги "пухнастикам" передає УНН, із посиланням на допис пресслужби Патрульної Поліції.

Деталі

За прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчики термометрів піднімуться вище +30 °C. Фахівці радять не втрачати пильність у питаннях допомоги тваринам

Не будьте байдужими — подбайте про чотирилапих друзів

Знайдіть безпечне та тихе місце, де можна залишити ємність із водою. Поставте миску в затінку, щоб рідина менше випаровувалася. Регулярно поповнюйте запас води. За можливості залишайте для тварин їжу.

Також, щоб запобігти перегріванню, зневодненню і, загалом, допомогти тваринам легше пережити спеку, рекомендують:

ніколи не залишайте тварин у автомобілі під час навіть незначної спеки;

не випускайте тварин на вулицю в пікові години спеки — краще залишайте їх у прохолодному приміщенні;

плануючи прогулянку, беріть із собою достатню кількість прохолодної води для свого улюбленця;

не залишайте хвостиків на прямому сонці — вибирайте для відпочинку затінені місця.

Нагадаємо

Патрульна поліція Києва закликала допомагати безпритульним тваринам у спеку, залишаючи для них воду. Також радять власникам тварин не вигулювати їх у пікові години спеки.