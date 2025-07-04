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Як допомогти тваринам у години спеки: нагадує Патрульна поліція

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Патрульна поліція закликає допомагати тваринам у спеку, залишаючи воду та їжу в затінку. Власникам тварин радять не залишати їх у авто та не вигулювати в пікові години спеки.

Як допомогти тваринам у години спеки: нагадує Патрульна поліція

Стовпчики термометрів вже вище +30 °C, і якщо ви є власником "хвостатого" товариша, - важливо вчасно запобігти перегріванню та зневодненню. Про нескладні поради допомоги "пухнастикам" передає УНН, із посиланням на допис пресслужби Патрульної Поліції.

Деталі

За прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчики термометрів піднімуться вище +30 °C. Фахівці радять не втрачати пильність у питаннях допомоги тваринам 

Не будьте байдужими — подбайте про чотирилапих друзів

  1. Знайдіть безпечне та тихе місце, де можна залишити ємність із водою.
    1. Поставте миску в затінку, щоб рідина менше випаровувалася.
      1. Регулярно поповнюйте запас води.
        1. За можливості залишайте для тварин їжу.

          Також, щоб запобігти перегріванню, зневодненню і, загалом, допомогти тваринам легше пережити спеку, рекомендують:

          • ніколи не залишайте тварин у автомобілі під час навіть незначної спеки;
            • не випускайте тварин на вулицю в пікові години спеки — краще залишайте їх у прохолодному приміщенні;
              • плануючи прогулянку, беріть із собою достатню кількість прохолодної води для свого улюбленця;
                • не залишайте хвостиків на прямому сонці — вибирайте для відпочинку затінені місця.

                  Нагадаємо

                  Патрульна поліція Києва закликала допомагати безпритульним тваринам у спеку, залишаючи для них воду. Також радять власникам тварин не вигулювати їх у пікові години спеки.

                  Ігор Тележніков

                  Ігор Тележніков

                  Здоров'яЛайфхак
                  Національна поліція України
                  Київ
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