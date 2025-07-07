Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару

Летняя жара в Украине становится все более невыносимой, и у некоторых людей может сформироваться неудержимое желание обходиться без еды, чтобы не усиливать жажду. Это крайне ошибочная стратегия, и поэтому УНН советует пять рецептов, которые помогут наесться, но уберегут от чувства жажды.

Живая каша из льна

Это блюдо похоже на обычное смузи, но оно очень полезное, питательное, вкусное и, что самое главное, холодное. Для приготовления этого блюда стоит заранее размочить лен (пропорция льна к воде или йогурту 1:3, то есть, 30 или 40 г сухого льна и 90 или 120 г воды/йогурта/молока/растительного молока). На порцию 350 г: 365 ккал.

Быстрое мороженое "Сникерс"

Это полностью постное блюдо, состоящее из замороженного банана с арахисовой пастой. Можно добавить декор из шоколада и орехов. Такой десерт получается очень питательным и освежающим. На большую порцию 185 г: 345 ккал. Таким образом, по калорийности – это полноценный прием пищи.

Творожное мороженое с клубникой

Можно ли употреблять такое мороженое на обед и тем, кто худеет? Для кого-то прозвучит странно, но да. В этом блюде питательные компоненты, при этом минимум сахара. На порцию 350 г: 305 ккал.

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Десерт из чиа и ряженки

Десерт из семян, размоченных в ряженке. Нежный, холодный, без сахара (только ягоды или фрукты, подойдут любые сезонные). На порцию 320 г: 291 ккал.

Ягодный чизкейк

Готовится за 10 минут. Его компонентами были творог, молоко, фрукты, желатин, небольшое количество сахара. Десерт холодный, поэтому такой обед принесет максимальный комфорт в жару. К тому же в блюде есть полезные белки и жиры, что поможет продержаться до вечера без сильного чувства голода. На порцию 250 г: 290 ккал.

Как пережить жару: советы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обнародовала свои рекомендации относительно того, как лучше переживать тяжелые жаркие времена:

Температура воздуха в помещении должна составлять не выше 32 °C днем и 24 °C ночью; Проветривать помещение ночью и утром. Зато днем помещение должно быть закрытым и зашторенным; Пить много воды; Принимать прохладный душ или ванну; Не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Если придется выйти – то одеть стоит светлую одежду и головной убор; Нанести на кожу солнцезащитный крем; Есть меньше мяса, на переваривание которого тело тратит больше энергии; По возможности стоит избегать тяжелых физических нагрузок; Стоит использовать светлое постельное белье и обойтись без подушки, чтобы избежать накопления тепла.

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