Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными

Только с наступлением августа арбузы созревают естественным путем и содержат минимальное количество нитратов, что делает их безопасными для употребления. Нутрициолог Наталья Дубовик рассказала УНН, чем полезна эта сочная ягода, кому стоит ограничить ее употребление и как обезопаситься от отравления арбузом.

Чем полезны арбузы для организма человека

По словам Натальи, арбуз - это прекрасная летняя ягода для поддержания гидратации, особенно в летнюю жару и после спортивных активностей.

Арбуз смело можно назвать электролитом, потому что имеет в своем составе калий и магний, которые поддерживают надлежащий уровень воды в организме. Он содержит много антиоксидантов, а также аминокислоту цитруллин, которая превращается в аргинин и улучшает эластичность и работу наших сосудов - подчеркнула эксперт.

Она рассказала, что люди по всему миру использовали арбуз не только как десерт. Например, в Китае любят жарить семена арбуза. Это снек, который называется "гуази", рассказывает нутрициолог. Также из семян давят масло, которое используют в питании и косметической отрасли.

Что касается кожуры, то там немного больше вариантов. Ее маринуют, как огурцы или помидоры. И получается довольно оригинальная закуска. Также готовят из кожуры арбуза стир-фрай, миксуя с другими овощами. Кожура арбуза в Индии может превратиться в сочное овощное рагу или использоваться как заменитель льда для напитков, потому что она содержит в себе много жидкости и имеет нейтральный вкус - говорит эксперт.

Когда безопасно начинать есть арбузы

"Я не употребляю арбузов до августа и вам не советую, каким бы сильным ни было желание. Арбуз - это ягода последнего месяца лета и начала сентября. В это время они естественно созревают, купаются на солнышке и имеют минимум нитратов. В Европе разрешенный уровень нитратов Она советует обязательно мыть арбуз перед употреблением специальным раствором для мытья овощей и фруктов, или же обычным мылом.

"Потому что он растет на почве и есть риск заражения Salmonella или Listeria", - подчеркивает нутрициолог.

Также по ее словам важно не хранить разрезанный арбуз долго. В холодильник ягоду следует ставить, поместив ее в стеклянную посуду или накрыв пищевой пленкой.

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Сколько арбузов можно есть ежедневно и кому стоит ограничить потребление

По словам нутрициолога, суточная норма употребления арбуза 300-500 г. Но есть категории людей, которым следует ограничить потребление этой ягоды. В частности, осторожными следует быть людям, которые имеют:

сахарный диабет или инсулинорезистентность. Важно употреблять арбуз сразу после основного приема пищи, чтобы избежать скачков сахара, советует эксперт;

проблемы с почками или склонность к гиперкалиемии - из-за высокого содержания калия;

перекрестную аллергию, например, на березу. Потому что арбуз имеет в составе белок, который содержит в себе аллерген березы. И наш организм может перепутать и выдать аллергическую реакцию на арбуз.

Она добавляет, что аллергические симптомы обычно появляются сразу после употребления арбуза. Это:

зуд или покалывание на губах, языке, в горле;

отек губ или лица;

иногда – дискомфорт в желудке или сыпь.

Причины отравления арбузами

Отравление арбузами - довольно распространенное явление летом, особенно среди детей. Есть три основные причины, которые к этому приводят.

1. Употребление арбузов не в сезон

Один из главных рисков - покупка и потребление арбузов слишком рано, когда они еще не созрели естественным путем. Настоящий сезон для арбузов в Украине - это вторая половина августа и сентябрь. Все, что появляется на прилавках в июне или даже в начале июля, чаще всего выращено с применением стимуляторов роста и подкормки, которые могут быть вредными для организма. Недозрелые ягоды, кроме того, могут содержать остатки химикатов, которые не успели разложиться, а также быть жесткими и тяжелыми для пищеварения.

2. Повышенное содержание нитратов

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые используются как удобрения в сельском хозяйстве. В умеренных дозах они безвредны, однако при превышении нормы накапливаются в мякоти арбуза и могут вызвать острое пищевое отравление. Особенно это опасно для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Первые симптомы нитратного отравления могут появиться уже через 2–6 часов после употребления: тошнота, рвота, боль в животе, понос, слабость, головная боль. В тяжелых случаях - нарушение дыхания, посинение губ, судороги.

Чтобы избежать отравления, стоит покупать арбузы только в проверенных местах, а также не брать ягоды с разрезанной поверхностью или те, что лежат прямо на земле у дороги.

3. Чрезмерное потребление

Даже самый свежий и экологичный арбуз может стать причиной дискомфорта, если злоупотреблять его количеством. В арбузе очень много воды (около 90%), клетчатки и фруктозы. Чрезмерное употребление - особенно в вечернее время или натощак - способно вызвать вздутие живота, диарею, спазмы в кишечнике. В сочетании с другими продуктами, особенно молочными, жирными или алкоголем, арбуз может вызвать брожение в желудке. Поэтому врачи советуют есть арбузы отдельно - как самостоятельное блюдо, и не переедать: достаточно 200–300 г за один прием, особенно для детей.

Как обезопаситься от отравления арбузами

Самое главное правило: не спешите покупать арбузы в июне или июле. В августе вероятность наткнуться на "арбузы с химией" значительно меньше, особенно если покупать их у проверенных продавцов или в супермаркетах с контролем качества.

Всегда мойте арбуз перед нарезкой. Даже если арбуз выглядит чистым, его кожура может содержать бактерии, грязь, нитраты или остатки пестицидов, которые легко попадают внутрь при разрезании ножом. Именно поэтому обязательно мойте арбуз под проточной водой со специальным средством, мылом или содой перед употреблением. Также избегайте покупки арбузов, которые продаются разрезанными под открытым небом - особенно в жару. На открытом воздухе бактерии размножаются мгновенно.

Не переедайте. Несмотря на легкость и свежесть, арбуз - это не просто вода, а источник фруктозы, клетчатки и микроэлементов. В больших количествах он может вызвать вздутие живота, диарею, даже нарушения обмена веществ.

Храните арбуз в холодильнике, но не слишком долго. В идеале – не более 1-2 суток. Не употребляйте арбуз, если он имеет кислый запах, изменил цвет или стал скользким. Также важно помнить: охлаждать арбуз лучше до нарезки, а не после, - это уменьшает риск загрязнения мякоти.

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