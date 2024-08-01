Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание «Херсонский арбуз». Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, его будут носить бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического региона на территории Скадовского, Херсонского, Каховского районов Херсонской области, передает УНН.

Детали

«Регистрация Херсонского арбуза как географического указания является важным событием для нашего аграрного сектора. Арбуз, выращенный на песчаных почвах Таврического региона, получил признание за свою уникальность и стал символом устойчивости и преданности украинских фермеров, которые работают даже в сложных условиях войны», - отмечается в сообщении.

В Минэкономики напомнили, что географическое указание предоставляет производителям дополнительные преимущества, повышая их конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках. Местные общины получат дополнительные налоговые поступления, что будет способствовать экономическому развитию региона. Для потребителей это гарантия высокого качества и безопасности продукции.

«Мы гордимся нашими аграриями и будем поддерживать их во всех начинаниях. Херсонский арбуз является примером того, как традиционные продукты могут стать брендами, представляющими Украину на мировой арене», - сказал заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Заявку на регистрацию географического указания подал общественный союз «Ассоциация производителей херсонского арбуза», представители которого сейчас защищают Украину на фронте.

«Известный всем нам с детства сладкий полосатый арбуз стал символом освобождения Херсона и обороны Херсонщины. Верим, что очень скоро весь временно оккупированный Юг снова будет украинским, и не только украинцы, но и мир будет лакомиться Херсонским арбузом. А это ГЗ, как и другие украинские указания, будет передано в ЕС для охраны на европейских рынках. Украина ценит и уважает интеллектуальную собственность», - отметила директор ИР офиса Елена Орлюк.

Дополнение

На сегодня в Государственный реестр Украины географических указаний внесены сведения о 3133 ГЗ. Непосредственно по национальной процедуре зарегистрировано 37 объектов, среди которых 29 географических указаний исключительно для товаров, происходящих с территории Украины, напомнили в Минэкономики.

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