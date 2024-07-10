Херсонские арбузы дали первый урожай в 160 тонн: анонсирована продажа по Украине
Киев • УНН
В Херсонской области собрали первый урожай арбузов - 160 тонн, и украинцы смогут приобрести их позже в разных уголках страны.
В Херсонской области собрали первый урожай арбузов в 160 тонн - позже украинцы смогут приобрести их, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Каждый третий украинский арбуз или дыня были выращены именно в Херсонской области. Так было до полномасштабного вторжения россии. Несмотря на все, аграрии не сдаются", - указал Прокудин в Telegram.
По его словам, сельхозпроизводители работают, "чтобы не оставить нас без известных и чрезвычайно вкусных херсонских арбузов и дынь". "Бахчевыми культурами засеяно около тысячи гектаров", - сообщил чиновник.
На поле - кипят работы, ведь продолжается сбор ранних арбузов. Первые 160 тонн арбузов - собраны. И позже украинцы смогут приобрести херсонские арбузы в разных уголках нашей страны
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