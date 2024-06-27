В Одесской области активно работают над повышением урожайности благодаря реконструкции мелиоративных систем. Эти проекты финансируются из областного бюджета и позволят до 2026 года увеличить площадь орошаемых земель до 120 тыс. га. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Восстановление мелиоративных систем уменьшит потери воды, повысит урожайность и улучшит качество продукции. Это поможет аграриям стабильно выращивать высококачественные культуры", - подчеркнул он.

Также отметил, что уже сейчас аграрии Одесской области собирают урожай ячменя и пшеницы, а также ожидают рекордный урожай бахчевых. Площади под арбузы увеличены на 108,7%, а под дыни - на 111,1%. Всего под бахчевые культуры выделено 3,5 тыс. га.

Кроме того, в области стартовал эксперимент по выращиванию хлопка. Девять предприятий засеяли поля общей площадью чуть более 5 га. На орошаемых полях посевы хлопка имеют лучшие показатели.