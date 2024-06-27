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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Меліорація, бавовна, кавуни: Одещина збільшує врожаї і експериментує з новими посівами

Київ • УНН

 • 20649 перегляди

Одеська область активно реконструює меліоративні системи, щоб збільшити площу зрошуваних земель до 120 000 га до 2026 року, з метою підвищення врожайності та якості сільськогосподарських культур, одночасно просуваючи практики сталого землеробства.

Меліорація, бавовна, кавуни: Одещина збільшує врожаї і експериментує з новими посівами

В Одеській області активно працюють над підвищенням врожайності завдяки реконструкції меліоративних систем. Ці проєкти фінансуються з обласного бюджету і дозволять до 2026 року збільшити площу зрошуваних земель до 120 тис. га. Про це повідомив очільник Одеської обладміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

"Відновлення меліоративних систем зменшить втрати води, підвищить врожайність та покращить якість продукції. Це допоможе аграріям стабільно вирощувати високоякісні культури", - наголосив він.

Також зазначив, що вже зараз аграрії Одещини збирають врожай ячменю та пшениці, а також очікують рекордний врожай баштанних. Площі під кавуни збільшено на 108,7%, а під дині – на 111,1%. Загалом під баштанні культури виділено 3,5 тис. га.

Крім того, в області стартував експеримент з вирощування бавовни. Дев'ять підприємств засіяли поля загальною площею трохи більше 5 га. На зрошуваних полях посіви бавовни мають кращі показники.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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