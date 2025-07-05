Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними

Лише з настанням серпня кавуни дозрівають природним шляхом та містять мінімальну кількість нітратів, що робить їх безпечними для вживання. Нутриціолог Наталя Дубовик розповіла УНН, чим корисна ця соковита ягода, кому варто обмежити її вживання та як убезпечитися від отруєння кавуном.

Чим корисні кавуни для організму людини

За словами Наталі, кавун - це чудова літня ягода для підтримання гідратації, особливо в лютню спеку та після спортивних активностей.

Кавун сміливо можна назвати електролітом, тому що має у своєму складі калій та магній, які підтримують належний рівень води в організмі. Він містить багато антиоксидантів, а також амінокислоту цитрулін, яка перетворюється в аргінін і покращує еластичність та роботу наших судин - наголосила експертка.

Вона розповіла, що люди по всьому світу використовували кавун не лише, як десерт. Наприклад в Китаї люблять смажити насіння кавуна. Це снек, який має назву "гуазі", розповідає нутриціолог. Також із насіння чавлять олію, яку використовують в харчуванні та косметичній галузі.

Щодо шкірок, то там трохи більше варіантів. Її маринують, як огірки чи помідори. І виходить досить оригінальна закуска. Також готують зі шкірки кавуна стір-фрай, міксуючи з іншими овочами. Шкірка кавуна в Індії може перетворитись на соковите овочеве рагу або використати як замінник льоду для напоїв, тому що вона містить в собі багато рідини й має нейтральний смак - кажу експертка.

Коли безпечно починати їсти кавуни

"Я не вживаю кавунів до серпня і вам не раджу, яким би сильним не було бажання. Кавун - це ягода останнього місяця літа та початку вересня. В цей час вони природно дозрівають, купаються на сонечку та мають мінімум нітратів. У Європі дозволений рівень нітратів Вона радить обовʼязково мити кавун перед вживанням спеціальним розчином для миття овочів та фруктів, або ж звичайним милом.

"Тому, що він росте на ґрунті і є ризик зараження Salmonella або Listeria", - наголошує нутриціолог.

Також за її словами важливо не зберігати розрізаний кавун довго. У холодильник ягоду слід ставити, помістивши її у скляний посуд або накривши харчовою плівкою.

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Скільки кавунів можна їсти щодня та кому варто обмежити споживання

За словами нутриціолога, добова норма вживання кавуна 300-500 г. Але є категорії людей, яким слід обмежити споживання цієї ягоди. Зокрема обережними слід бути людям, які мають:

цукровий діабет або інсулінорезистентність. Важливо вживати кавун одразу після основного прийому їжі, щоб уникнути стрибків цукру, радить експертка;

проблеми з нирками або схильності до гіперкаліємії - через високий вміст калію;

перехресну алергію, наприклад, на березу. Тому що кавун має у складі білок, який містить у собі алерген берези. І наш організм може переплутати та видати алергічну реакцію на кавун.

Вона додає, що алергійні симптоми зазвичай з’являються одразу після вживання кавуна. Це:

свербіж або поколювання на губах, язику, в горлі;

набряк губ або обличчя;

іноді – дискомфорт у шлунку чи висип.

Причини отруєння кавунами

Отруєння кавунами - досить поширене явище влітку, особливо серед дітей. Є три основні причини, які до цього призводять.

1. Вживання кавунів не в сезон

Один із головних ризиків - купівля та споживання кавунів надто рано, коли вони ще не дозріли природним шляхом. Справжній сезон для кавунів в Україні - це друга половина серпня і вересень. Усе, що з’являється на прилавках у червні чи навіть на початку липня, найчастіше вирощене із застосуванням стимуляторів росту та підгодівлі, які можуть бути шкідливими для організму. Недозрілі ягоди, крім того, можуть містити залишки хімікатів, які не встигли розкластися, а також бути жорсткими й важкими для травлення.

2. Підвищений вміст нітратів

Нітрати - це солі азотної кислоти, які використовуються як добрива у сільському господарстві. У помірних дозах вони нешкідливі, проте при перевищенні норми накопичуються в м’якоті кавуна й можуть спричинити гостре харчове отруєння. Особливо це небезпечно для дітей, літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом.

Перші симптоми нітратного отруєння можуть з’явитися вже через 2–6 годин після споживання: нудота, блювання, біль у животі, пронос, слабкість, головний біль. У тяжких випадках - порушення дихання, посиніння губ, судоми.

Щоб уникнути отруєння, варто купувати кавуни тільки в перевірених місцях, а також не брати ягоди з розрізаною поверхнею або ті, що лежать просто на землі біля дороги.

3. Надмірне споживання

Навіть найсвіжіший і найекологічніший кавун може стати причиною дискомфорту, якщо зловживати його кількістю. У кавуні дуже багато води (близько 90%), клітковини та фруктози. Надмірне вживання - особливо у вечірній час або натщесерце - здатне спричинити здуття живота, діарею, спазми в кишківнику. У поєднанні з іншими продуктами, особливо молочними, жирними або алкоголем, кавун може викликати бродіння у шлунку. Тому лікарі радять їсти кавуни окремо - як самостійну страву, й не переїдати: достатньо 200–300 г за один прийом, особливо для дітей.

Як убезпечитися від отруєння кавунами

Найголовніше правило: не поспішайте купувати кавуни у червні чи липні. У серпні ймовірність натрапити на "кавуни з хімією" значно менша, особливо якщо купувати їх у перевірених продавців або супермаркетах з контролем якості.

Завжди мийте кавун перед нарізанням. Навіть якщо кавун виглядає чистим, його шкірка може містити бактерії, бруд, нітрати чи залишки пестицидів, які легко потрапляють всередину при розрізанні ножем. Саме тому обов’язково мийте кавун під проточною водою зі спеціальним засобом, милом або содою перед вживанням. Також уникайте купівлі кавунів, які продаються розрізаними просто неба - особливо в спеку. На відкритому повітрі бактерії розмножуються миттєво.

Не переїдайте. Незважаючи на легкість і свіжість, кавун - це не просто вода, а джерело фруктози, клітковини та мікроелементів. У великих кількостях він може викликати здуття живота, діарею, навіть порушення обміну речовин.

Зберігайте кавун у холодильнику, але не надто довго. В ідеалі – не більше 1-2 діб. Не вживайте кавун, якщо він має кислий запах, змінив колір або став слизьким. Також важливо пам’ятати: охолоджувати кавун краще до нарізання, а не після, - це зменшує ризик забруднення м’якоті.

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