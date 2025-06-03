Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

Червень – сезон яскравих, свіжих та різноманітних овочів із фруктами. Вони не тільки смачні, а й корисні. Як витиснути максимум вітамінів та мінералів із них і які страви можна приготувати – розповідає журналістка УНН.

Перелік сезонних овочів

До овочів, які дозрівають у червні, відносять:

- зелень: салат-латук, шпинат, щавель, рукола, кріп, петрушка;

- редиска;

- молода капуста;

- молода картопля;

- огірки;

- помідори (ранні сорти);

- зелена цибуля;

- горох зелений;

- кабачки.

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Список сезонних фруктів та ягід

У червні дозрівають такі фрукти та ягоди:

- полуниця;

- ревінь;

- черешня;

- малина;

- смородина;

- аґрус;

- абрикоси.

Варіанти страв із сезонних овочів та фруктів

1. Легкий салат із помідорів, огірків та зелені

Інгредієнти: помідори – 2–3 шт., огірки – 2 шт.,зелень (петрушка, кріп або кінза, цибуля зелена – за смаком), сіль, спеції, олія (за бажанням).

Приготування:

Овочі з зеленню подрібнити, додати сіль, спеції та олію.

2. Капуста тушкована

Інгредієнти: молода капуста – середній качан (приблизно 1кг), морква – 1 шт., цибуля ріпчаста – 1 шт., помідори – 2 шт. (або 2 ст. л. томатної пасти - за смаком), олія соняшникова – 2–3 ст. л., сіль, перець, спеції – за смаком, зелень, вода 100–150 мл.

Приготування:

Нашаткувати капусту тонкою соломкою, моркву натерти на тертці, цибулю нарізати кубиками, помідори обдати окропом, зняти шкірку і нарізати дрібно (або використати томатну пасту). Обсмажити цибулю з морквою до золотистості, протушкувати 3-4 хвилини, додати капусту та посмажити масу протягом 5-7 хвилин. Додати капусту, воду, помідори або томатну пасту, тушкуючи 20-30 хвилин, періодично помішуючи.

Після готовності додати зелень та цукор за смаком.

3. Салат із зеленою цибулею та редискою

Інгредієнти: Редиска – 200 г, зелена цибуля – 1 пучок, Варене яйце – 2 шт (за бажанням), сметана або майонез – 2–3 ст. л., сіль, перець, інша зелень - за смаком.

Приготування:

Редис ретельно помити та нарізати тонкими напівкільцями. Подрібнити зелену цибулю нарізати дрібно. Нарізати кубиками варені яйця. Перемішати. Заправити сметаною або майонезом, посолити й додати спеції за смаком.

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4. Запечена молода картопля

Інгредієнти: молода картопля – 1 кг, олія – 3–4 ст. л., часник – 3–4 зубчики (або за смаком), сіль, спеції – за смаком, свіжа зелень.

Приготування:

Вимити картоплю, за потреби пошкребти шкірку, навпіл або на четвертинки. Для заправки змішати олію, подрібнений часник, сіль, перець, спеції. Обваляти картоплю в заправці, щоб кожен шматок був рівномірно покритий.Викласти на деко в один шар, попередньо можна застелити пергаментом або фольгою. Запікати у розігрітій духовці до 200°C на 30–40 хв. Готову картоплю посипати свіжою зеленню перед подачею.

5. Кабачкові оладки

Інгредієнти: кабачки – 2 середніх (приблизно 500–600 г); яйця – 2 шт., борошно – 3–5 ст. л., сіль, спеції за смаком, зелень - за бажанням.

Приготування:

Натерти кабачки на тертці, посолити і залишити на 10 хв. Відтиснути зайвий сік. Додати до кабачків яйця, борошно, спеції та зелень. Перемішати до консистенції густої сметани. На розігріту пательню викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків (приблизно по 2–3 хв на бік).

6. Полуничний десерт зі сметаною або йогуртом

Інгредієнти: полуниця – 300–400 г, цукор, мед чи цукрозамінник – за смаком (1–2 ч. л.), сметана або грецький йогурт – 150–200 г.

Приготування: помити полуницю, видалити хвостики, нарізати ягоди у довільній формі, змішати зі сметаною або йогуртом, додати цукор або мед за смаком. Перемішати.

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