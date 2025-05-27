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Посівний календар на червень: коли садити, а коли чекати

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

У червні важливо дотримуватися посівного календаря, враховуючи фази Місяця. Найкращий час для коренеплодів – з 13 по 28 червня, а в дні зміни фаз краще утриматися від посадок.

Посівний календар на червень: коли садити, а коли чекати

Плануєте сіяти та садити город у червні? УНН зібрав підказки по найкращих днях посадки в перший місяць літа та в які дати краще не йти на грядки.

Деталі

У червні тривають посадки та починається догляд за рослинами, які зійшли. Слід дотримуватися окреслених дат, аби не упустити сприятливі дні й не нашкодити сходам у невідповідні фази Місяця.

Із 13 червня до 28 червня - найкращий час для роботи з коренеплодами, картоплею і сидератами. А ось у дні зміни фаз (13, 21 і 28 червня) посадками краще не займатися. Це період нестабільної енергетики для рослин.

Городній календар на червень по днях

  • 01-05.06 - виполювання, заміна мульчі, розпушування, контроль бур'янів;
    • 06-10.06 - підживлення настоєм кропиви, щеплення плодових дерев;
      • 11-15. 06 - обробка від шкідників, підв'язка томатів, догляд за кущами;
        • 16-20.06 - догляд за зеленню, проріджування сходів, поливи з підживленням;
          • 21-25.06 - косіння сидератів, підсів прянощів, обрізка кущів;
            • 26-30.06 - підготовка під повторні посадки, затінення культур.

              Сприятливі дні для посадки

              • 01 і 02 червня — огірки, кабачки, зелень;
                • 03-05 червня — цибуля, редис, морква;
                  • 6-9 червня — томати, перець, баклажани;
                    • 10-12 червня — квасоля, горох, квіти;
                      • 14-16 червня — картопля, буряк;
                        • 17-20 червня — капуста, зелень, салати;
                          • 22-25 червня — пряні трави, сидерати;
                            • 29-30 червня — гарбуз, кабачки, пізні культури.

                              Несприятливі дні

                              13 червня - повний місяць: рослини вразливі, будь-які маніпуляції на шкоду.

                              21 червня - остання чверть: у цей час краще зайнятися прополюванням і розпушуванням, але не сіяти.

                              28 червня — молодик: відповідний день для підготовки ґрунту, але не для посадок.

                              Після 20 червня можна висаджувати пізню капусту і повторно — кріп, салат, редис. У цей період також рекомендовано замульчувати грядки та поливати городину, це позбавить від пересихання.

                              У спекотні дні потрібно притіняти зелень і розсаду, використовуючи спанбонд, світлу тканину або марлю.

                              Які особливості треба враховувати під час городніх робіт у червні:

                              • триває посів основних та повторних культур: зелень, коренеплоди, квасоля, капуста, гарбузові;
                                • після повного місяця і до молодика — найкращий час для коренеплодів і всього, що розвивається під землею;
                                  • до повного місяця добре сіяти томати, квіти, квасолю, листові культури;
                                    • у повний місяць і молодик посадки та пересадки не проводять.

                                      Якщо дотримуватися календаря рекомендованих робіт на городі, можна отримати кращий результат врожаю.

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