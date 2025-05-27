Посівний календар на червень: коли садити, а коли чекати
Київ • УНН
У червні важливо дотримуватися посівного календаря, враховуючи фази Місяця. Найкращий час для коренеплодів – з 13 по 28 червня, а в дні зміни фаз краще утриматися від посадок.
Плануєте сіяти та садити город у червні? УНН зібрав підказки по найкращих днях посадки в перший місяць літа та в які дати краще не йти на грядки.
Деталі
У червні тривають посадки та починається догляд за рослинами, які зійшли. Слід дотримуватися окреслених дат, аби не упустити сприятливі дні й не нашкодити сходам у невідповідні фази Місяця.
Із 13 червня до 28 червня - найкращий час для роботи з коренеплодами, картоплею і сидератами. А ось у дні зміни фаз (13, 21 і 28 червня) посадками краще не займатися. Це період нестабільної енергетики для рослин.
Городній календар на червень по днях
- 01-05.06 - виполювання, заміна мульчі, розпушування, контроль бур'янів;
- 06-10.06 - підживлення настоєм кропиви, щеплення плодових дерев;
- 11-15. 06 - обробка від шкідників, підв'язка томатів, догляд за кущами;
- 16-20.06 - догляд за зеленню, проріджування сходів, поливи з підживленням;
- 21-25.06 - косіння сидератів, підсів прянощів, обрізка кущів;
- 26-30.06 - підготовка під повторні посадки, затінення культур.
Сприятливі дні для посадки
- 01 і 02 червня — огірки, кабачки, зелень;
- 03-05 червня — цибуля, редис, морква;
- 6-9 червня — томати, перець, баклажани;
- 10-12 червня — квасоля, горох, квіти;
- 14-16 червня — картопля, буряк;
- 17-20 червня — капуста, зелень, салати;
- 22-25 червня — пряні трави, сидерати;
- 29-30 червня — гарбуз, кабачки, пізні культури.
Несприятливі дні
13 червня - повний місяць: рослини вразливі, будь-які маніпуляції на шкоду.
21 червня - остання чверть: у цей час краще зайнятися прополюванням і розпушуванням, але не сіяти.
28 червня — молодик: відповідний день для підготовки ґрунту, але не для посадок.
Після 20 червня можна висаджувати пізню капусту і повторно — кріп, салат, редис. У цей період також рекомендовано замульчувати грядки та поливати городину, це позбавить від пересихання.
У спекотні дні потрібно притіняти зелень і розсаду, використовуючи спанбонд, світлу тканину або марлю.
Які особливості треба враховувати під час городніх робіт у червні:
- триває посів основних та повторних культур: зелень, коренеплоди, квасоля, капуста, гарбузові;
- після повного місяця і до молодика — найкращий час для коренеплодів і всього, що розвивається під землею;
- до повного місяця добре сіяти томати, квіти, квасолю, листові культури;
- у повний місяць і молодик посадки та пересадки не проводять.
Якщо дотримуватися календаря рекомендованих робіт на городі, можна отримати кращий результат врожаю.
Нагадаємо
Під час весняної посівної в Україні засіяли вже 3,2 млн га ярих зернових та зернобобових культур, або 56,1% від запланованих площ.