Посівний календар на червень: коли садити, а коли чекати

Плануєте сіяти та садити город у червні? УНН зібрав підказки по найкращих днях посадки в перший місяць літа та в які дати краще не йти на грядки.

Деталі

У червні тривають посадки та починається догляд за рослинами, які зійшли. Слід дотримуватися окреслених дат, аби не упустити сприятливі дні й не нашкодити сходам у невідповідні фази Місяця.

Із 13 червня до 28 червня - найкращий час для роботи з коренеплодами, картоплею і сидератами. А ось у дні зміни фаз (13, 21 і 28 червня) посадками краще не займатися. Це період нестабільної енергетики для рослин.

Городній календар на червень по днях

01-05.06 - виполювання, заміна мульчі, розпушування, контроль бур'янів;

06-10.06 - підживлення настоєм кропиви, щеплення плодових дерев;

11-15. 06 - обробка від шкідників, підв'язка томатів, догляд за кущами;

16-20.06 - догляд за зеленню, проріджування сходів, поливи з підживленням;

21-25.06 - косіння сидератів, підсів прянощів, обрізка кущів;

26-30.06 - підготовка під повторні посадки, затінення культур.

Сприятливі дні для посадки

01 і 02 червня — огірки, кабачки, зелень;

03-05 червня — цибуля, редис, морква;

6-9 червня — томати, перець, баклажани;

10-12 червня — квасоля, горох, квіти;

14-16 червня — картопля, буряк;

17-20 червня — капуста, зелень, салати;

22-25 червня — пряні трави, сидерати;

29-30 червня — гарбуз, кабачки, пізні культури.

Несприятливі дні

13 червня - повний місяць: рослини вразливі, будь-які маніпуляції на шкоду.

21 червня - остання чверть: у цей час краще зайнятися прополюванням і розпушуванням, але не сіяти.

28 червня — молодик: відповідний день для підготовки ґрунту, але не для посадок.

Після 20 червня можна висаджувати пізню капусту і повторно — кріп, салат, редис. У цей період також рекомендовано замульчувати грядки та поливати городину, це позбавить від пересихання.

У спекотні дні потрібно притіняти зелень і розсаду, використовуючи спанбонд, світлу тканину або марлю.

Які особливості треба враховувати під час городніх робіт у червні:

триває посів основних та повторних культур: зелень, коренеплоди, квасоля, капуста, гарбузові;

після повного місяця і до молодика — найкращий час для коренеплодів і всього, що розвивається під землею;

до повного місяця добре сіяти томати, квіти, квасолю, листові культури;

у повний місяць і молодик посадки та пересадки не проводять.

Якщо дотримуватися календаря рекомендованих робіт на городі, можна отримати кращий результат врожаю.

Нагадаємо

Під час весняної посівної в Україні засіяли вже 3,2 млн га ярих зернових та зернобобових культур, або 56,1% від запланованих площ.